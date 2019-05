Botones antipánico: en Mar del Plata hay 65 mujeres en lista de espera

Tras meses de espera, este jueves autoridades municipales recibieron los 100 botones antipánico que habían sido comprados en febrero de este año mediante un proceso de licitación. Desde el Centro de Ayuda a la Mujer Maltratada (Camm) celebraron la llegada de los dispositivos y aseguraron que de no mediar una politica constante en materia de violencia de género "en dos meses tendremos lista de espera de nuevo"

En Diálogo con 0223 Radio, Alba Salinas, referente del Camm, aseguró que en Mar del Plata hay 65 mujeres esperando que se le entregue un dispositivo de prevención y consideró que la compra no es suficiente ya que "en un mes tendremos lista de espera de nuevo".

"Llegaron 100 botones después de haber tenido lista de espera todo el 2017 y 2018", sentenció Salinas al tiempo que agregó que por día, según los datos del Observatorio de Violencia de Género local, el Juzgado de familia recibe 30 denuncias que en su mayoría terminan con una orden de restricción.

En este sentido, señaló que desde el Camm "celebramos que estén los botones pero no dejamos de exigir una política pública integral".

El Subsecretario de Seguridad Marcelo Lencina durante el anuncio de la compra de los botones antipánico. Foto:Archivo 0223

Según Salinas, en febrero el Subsecretario de Seguridad Marcelo Lencina "nos dijo que la compra iba a ser en forma directa, finalmente no fue por compra directa, sino que se realizó una licitación y tardaron 5 meses, pese a la emergencia de género vigente"

Por último la mujer advirtió que "el botón es una acción de prevención pero no evita un posible femicidio. Solo avisa que el agresor está cerca. No vamos a dejar de contar femicidios hasta que el estadio no se ocupe del tema como corresponde con políticas de prevención"