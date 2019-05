Angélica González: "No me gustaría en absoluto un nuevo mandato de Arroyo"

El Concejo Deliberante aprobó el aumento de la tarifa de agua un 37 por ciento con 12 votos a favor y una abstención. El incremento original estaba previsto en 38,8 por ciento pero luego del pedido de la concejal de la Coalición Cívica Angélica González que condicionó su voto positivo a la reducción de 1,8 por ciento.

En diálogo con 0223 Radio, la edil dijo que "el ciudadano marplatense está presionado por los aumentos de servicios, pedimos la posibilidad de alivianar esa situación".

Si bien no supo decir cuanto sería el monto exacto de la tarifa, González señaló que "buscamos que el monto sea un poco inferior al dispuesto por la provincia de Buenos Aires".

En otro orden de cosas, Angélica González opinó sobre el proceso electoral que se viene y sostuvo que "está todo movilizado" y aseguró que "mi favorito es nuestro diputado Guillermo Castello que es un legislador de excelencia". "Las personas tenemos que salir de terrenos conocidos y probar con gente nueva", agregó.

Sobre la intención del intendente Carlos Arroyo de presentarse para un nuevo mandato, la concejal planteó que "es una intención obstinada de un intendente que no hizo una buena gestión". "Ha sido un intendente sin gestión, no me gustaría en absoluto un nuevo mandato de Arroyo", remató.