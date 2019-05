Silos: "No se entiende que ese lugar recién pueda llegar a ser rentable dentro de 30 años"

Emilio Bustamante, director ejecutivo de la Terminal de Contenedores Nº2 (TC2), atribuyó el fracaso de la millonaria licitación por el predio de los silos a la "nula rentabilidad" que tiene en el corto plazo el proyecto que confeccionó el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata para avanzar con la construcción de una Terminal Multipropósito de Ultramar.

"En este llamado, el concesionario tenía que tirar los silos, la galería, rellenar y hacerse cargo de todo lo que venga después porque no se sabe lo que hay ahí, y es un tema muy complicado y costoso. Lo que no pudimos hacer entender es el hecho de que esto recién puede llegar a ser rentable dentro de 30 años", sostuvo a 0223 el empresario portuario.

Bajo esta misma línea, el responsable del operador logístico de buques portacontenedores que tiene el Puerto de Mar del Plata sostuvo que "nadie va a poner 30 millones de dólares para hacer un desarrollo que recién podría dar una ganancia en el día de mañana". "Hay hay que ponerle mucho esfuerzo y es una locura. Por eso no caminó la licitación. No es una casualidad", analizó.

Si bien reconoció que hubo "desencuentros" con el Consorcio Portuario, ya que la empresa presentó una iniciativa que finalmente no se tuvo en cuenta por parte de las autoridades, Bustamante dijo que "sería muy interesante hacer una obra de infraestructura importante" en el predio.

"No estábamos de acuerdo con el formato que le dieron pero tampoco podemos pretender que nos den lo que queremos. Lo que es cierto es que Mar del Plata necesita imperiosamente un desarrollo de un Puerto multimodal; esto no significa que eso sea rentable, que es lo que muchas veces no se entiende y que muchas veces discutimos", aclaró.

La licitación para la Concesión de Terminal Multipropósito de Ultramar – Espigón 3 preveía una inversión aproximada de 20 millones de dólares, en el predio de cuatro hectáreas de los silos, donde, como primer paso, se contemplaba la demolición de su infraestructura, que ha sufrido un gran deterioro con el paso de los últimos años.

Tras quedar desierta la licitación, Martín Merlini, el presidente del Consorcio Portuario, prometió en declaraciones a la prensa que se "rediseñaría" el pliego para avanzar con una iniciativa de similares características. El tema es uno de los ejes de debate del nuevo directorio del organismo.

Bustamante integrante ese cuerpo pero hubo tres cambios en la última conformación. Actualmente, los integrantes son (además del propio Merlini): Pablo Trueba (Sindicato Marítimo de Pescadores), Hernán Chale (Sindicato Único del Personal Aduanero), Miguel Ángel Sánchez (Asociación Bonaerense de la Industria Naval), Fernando Rivera (Cámara de la Industria Pesquera Argentina), Jorge Mayer (Unión de Comercio, la Industria y la Producción), Carlos Mezzamico (designado por el municipio de General Pueyrredon) y Sebastián Agliano (Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera).