San Ignacio sorprendió a Sporting en el inicio de la segunda fase

Se disputó este sábado el Inicio de la Segunda Fase del Regional Pampeano A, y la sorpresa llegó desde Valle Hermoso con el triunfo de San Ignacio por 29 a 7 frente a Sporting. Por su parte, Sportiva y Comercial jugaron un gran partido que se decantó para el lado de los bahienses por 25 a 23.

Comenzó la Fase Campeonato del Regional Pampeano A y San Ignacio fue el que se llevó el triunfo más relevante al vencer al segundo de la Fase Clasificatoria, Sporting. Fue un gran cotejo de los locales que llegaron al try gracias a Francisco Paklayan, Mariano Puglia, Enzo Quinteros y Rafael Riego, que además sumó un penal y tres conversiones. Por su parte, los “Maristas” sumaron por intermedio de un try de Iván Nemer y una conversión de Juan Noceti.

Sportiva comenzó esta nueva ronda del Regional Pampeano A con el pie derecho. En La Carrindanga, recibió y venció a Comercial por 25 a 23. Los tries de las “Palomas” fueron cortesía de Tomás Aguirre, Tomás Bermúdez y un try penal. Además, una conversión y un penal de Ignacio Ficcadenti y un penal de Manuel Santos. Los Tries de Juan Ignacio Kaspin, Bautista Farisé, qué además sumó dos penales, y un Try Penal configuraron el score final para Comercial.

Por su parte, Mar del Plata Club, que culminó puntero en la Fase Clasificatoria, tuvo fecha libre y descansó.

La Fase Reclasificatoria comenzó en Tandil, donde después de cinco clásicos pudo festejar Los Cardos, que en cancha de Uncas ganó 26 a 21. El equipo que conduce Gonzalo Usandizaga anotó dos try penal con el empuje de su scrum y el apertura Guillermo Edo aportó cuatro penales. En tanto que en los dirigidos por Fernando Reche hubo un try de Ramiro Bruni y otro de Tomás Álvarez, que además sumó una conversión y tres penales.

El otro partido de esta Fase Reclasificatoria, entre Argentino de Bahía Blanca y Biguá se re programó para el día domingo, y Universitario tuvo fecha libre.

Resultados:

Regional Pampeano A Campeonato

San Ignacio 29-7 Sporting

San Ignacio 8-41 Sporting (Intermedia)

Sportiva 25-23 Comercial

Sportiva 24-10 Comercial (Intermedia)

Mar del Plata Club LIBRE

Regional Pampeano A Reclasificatorio

Regional Pampeano B

Uncas 26-21 Los Cardos

Uncas 12-43 Los Cardos (Intermedia)

Pueyrredón 12-33 Unión del Sur

Pueyrredón 28-27 Unión del Sur (Intermedia)

Torneo Preintermedia

Mar del Plata Club 101-7 Universitario

San Ignacio 18-17 Sporting

M-19 Clasificatorio

Los Cardos 48-Unión del Sur 5

Mar del Plata Club 35-12 Sporting B

Pueyrredón 14-66 Sporting A

Uncas 13-5 San Ignacio

Universitario 76-7 Los 50

Biguá 17-27 Comercial

M-17 Clasificatorio Zona A

Los 50 vs Campo de Pato

M-16 Clasificatorio Zona A

Los 50 12 vs 20 Campo de Pato

M-16 Clasificatorio Zona B

Unión del Sur 0 vs 40 Sporting B