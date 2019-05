¿Por qué el municipio invirtió en plazos fijos y no utilizó el dinero en resolver demandas?

A fines de enero pasado, el secretario de Hacienda de la municipalidad Hernán Mourelle debió asistir al Concejo Deliberante para brindar un informe respecto al dinero que la comuna había decidido poner en el banco Provincia en plazo fijo. El gobierno de Arroyo resolvió llevar a depósito nada menos que 340 millones de pesos.

Tres meses después, luego de recibir nuevos cuestionamientos por no utilizar ese dinero en cubrir la larga lista de necesidad que tiene el distrito, el funcionario municipal habló con el programa Mar del Plata PM de 0223 Radio y explicó los motivos de la estrategia.

“La municipalidad tiene plazos fijos que se realizan con fondos afectados. El municipio tiene financiamiento por recaudación propia, financiamiento por co-participación y financiamiento por coparticipación de ley. Ese último corresponde a leyes que se votan a nivel provincial y nacional y que determinan una asignación de fondos para los municipios con un destino específico. Esos fondos se acumulan y van llegando hasta que son ejecutados y aplicados. En ese proceso de recepción, los fondos se destinan a plazo fijo para ir incrementando su poder de fuego. El objetivo es mantener la capacidad del poder adquisitivo de esos fondos y blindar en más o en menos los servicios para el cual están destinados. Siempre son fondos afectados, pero digamos también que se pueden utilizar los fondos de libre disponibilidad”, explicó Mourelle en primera instancia.

En esa línea, el secretario de Hacienda sacó a relucir los logros de su gestión: “Escuché una serie de inexactitudes importantes, por ejemplo, que nosotros teníamos superávit porque no se pagaban las cuentas. Me parece mal que se informe incorrectamente a los vecinos. Los pagos de las cuentas municipales están absolutamente al día y dentro de los 30 y 45 días cobran absolutamente todos los proveedores”, sentenció.

Respecto a los fondos de libres disponibilidad, Mourelle detalló: “Uno tiene dentro de la recaudación previstas un montón de otras cosas, no solo sueldos y servicios mensuales, sino por ejemplo obras, que se tienen que licitar, adjudicar y empezar a ejecutar. En ese camino, los ritmos son distintos, recaudas en un tiempo y ejecutas en otro. Además, uno tiene que ir separando parte de la recaudación para abonar por ejemplo los aguinaldos. Imaginemos que llega junio, uno recibe todos los meses el mismo dinero y no separó plata para el aguinaldo. Llega el momento y no alcanza el dinero. Para nosotros el aguinaldo es igual, se paga con fondos de libre disponibilidad. Qué dirían los empleados municipales si les digo: no tuve la previsión, no separé, no hice plazo fijo, administré como el traste. Entonces yo escucho mal informar al oyente, criticando medidas que son de sana administración”, aseveró.

Consultado precisamente por no utilizar ese dinero para satisfacer diversos reclamos, el secretario explicó: “Claramente hay miles de cosas que se necesitan todo el tiempo y las necesidades son infinitas, con poca probabilidad en el mundo real de poder cumplir con las mismas en toda su dimensión. La realidad es que la situación que recibió la administración actual era calamitosa, con más de mil millones de deuda a pagar, sin fondos para hacerlo, con salarios sin abonar y un rojo en la cuenta corriente de 190 millones de pesos. La situación fue crítica, y los dos primeros años de gestión fueron casi caóticos, con cortes de calles y manifestaciones. Eso se generó a partir de una mala administración y ahora eso no se ve más, no por arte de magia o porque secuestramos a los que protestaban, no se ve más porque todo está normalizado, se pagaron las deudas, la gente está al día, tenemos superávit, los empleados pueden trabajar con normalidad, y además de tener fondos, mientras se van usando se los potencia con plazo fijo. Es lo que permite ver las obras que hoy se ven”, afirmó.

¿Cómo ve Mourelle la economía de Mar del Plata?

Según el secretario de Hacienda “la actividad económica promedio en Mar del Plata viene bien”. La afirmación, para el funcionario, tiene una explicación estadística, más allá de los hechos que parecen mostrar otra realidad.

“Nosotros tenemos una de las tasas de recaudación propia que es la de seguridad e higiene, que viene por encima de la inflación, cuando la media de la recaudación de la Afip viene por debajo. Esto también es un efecto positivo de tener una administración local coherente, que paga en término y no como antes que era un agente disruptivo que cortaba la cadena de pago. Así funcionaba antes el municipio. Desde agosto último Mar del Plata fue la segunda ciudad en incremento de recaudación de impuestos nacionales para la Afip y a partir del mes de marzo pasó a ser la primera ciudad en el país. Eso es un reflejo de que, a pesar del contexto en el que está el país, la actividad está mejor”, entendió el funcionario.