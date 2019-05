Mar del Plata ya tiene un Banco Municipal de Sillas de Ruedas

Luego de la aprobación de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el intendente Carlos Arroyo dispuso la creación de un Banco Municipal de Sillas de Ruedas con el objetivo de facilitarle el acceso a aquellas personas que así lo requieran.

El Banco Municipal de Sillas de Ruedas, que funcionará en el ámbito de la Dirección de Discapacidad, ofrecerá a los necesitados sillas de ruedas nuevas y/o usadas en condiciones que se obtengan por donación. En este sentido, las autoridades municipales confeccionarán una lista de voluntarios, quienes deberán completar un formulario que estará disponible en la página web del Municipio, para la puesta a punto, reparación y mantenimiento de las sillas. Asimismo, también figurará en detalle el listado de las sillas de ruedas donadas, las solicitudes de los potenciales beneficiarios y la resolución de cada pedido.

De esta manera, aquellos necesitados en adquirir una de las sillas deberán contar con el certificado de discapacidad, el certificado médico indicando la necesidad de utilización, poseer un beneficio previsional contributivo o no contributivo no mayor al salario mínimo, vital y móvil y no ser titular de más de un inmueble. Quienes reúnan estas condiciones, podrán hacer valer su condición de beneficiario en la sede de la Dirección de Discapacidad Municipal, ubicada en Pescadores 456, a través de una plataforma digital que estará disponible para evacuar cualquier tipo de consultas al respecto.

Tras la creación, desde el Concejo convocarán próximamente a una mesa de trabajo a instituciones académicas, sociales, ONG, como así también referentes y especialistas en el tema para aportar ideas, actividades y colaborar en el asunto. Aquellos que efectúen donaciones de sillas serán distinguidos por su solidaridad en el Concejo Deliberante, en una jornada especial que se realizará anualmente.

Inicialmente, el proyecto había sido elevado al Concejo semanas atrás por el precandidato a intendente Ariel Ciano y la concejal Mercedes Morro, gracias a la solidaridad y al incansable trabajo de Claudio Ramírez, vecino de Mar del Plata y colaborador de Morro, quien de forma desinteresada destina parte de su tiempo y de sus recursos a reparar sillas de ruedas viejas, las cuales son donadas para aquellas personas que las necesiten.