Red de espionaje ilegal: "No recibimos presiones de ninguna naturaleza"

El Consejo de la Magistratura realizó su audiencia pública periódica en la ciudad de Mar del Plata con la mirada puesta en la desconfianza de los ciudadanos en el poder judicial y la investigación del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla como elementos destacados.

En ese marco, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Alejandro Tazza, dialogó con 0223 y dijo que “es un caso trascendental pero es uno mas en el que dictamos una resolución que consideramos que era la que mas se ajustaba a derecho”.

Por otra parte, y ante los rumores que indicaron que existieron presiones, Tazza señaló que “lo desmentimos categóricamente. No recibimos presiones de ninguna naturaleza, ni del oficialismo ni de ningún otro sector”. “Hay pautas procesales y constitucionales que nos van orientando para tomar una determinación. Podemos discutir si las circunstancias se ajustan a esos parámetros, pero no depende de nosotros”, agregó.

Sobre la situación particular del Fiscal Carlos Stornelli, declarado en rebeldía por Ramos Padilla, el magistrado sostuvo que “fue recurrida y no podemos emitir ninguna declaración porque lo estamos analizando y no llegamos a ninguna resolución” y explicó que “a diferencia de los ciudadanos comunes en el que el código de procedimientos lo obligan a comparecer, los funcionarios, magistrados, diputados, senadores no se los pueden compeler a medidas coercitivas sin antes ser sometidos a un proceso de remoción para garantizar sus funciones”.

Alejo Ramos Padilla investiga una red de espionaje ilegal que involucra presuntamente a jueces, fiscales, servicios de inteligencia, periodistas y dirigentes políticos. Por esta causa se encuentra detenido el falso abogado Marcelo D’alessio.

El caso se inició con una denuncia presentada por el empresario agropecuario Pedro Etchebest contra el falso abogado, a quien acusó de haberlo extorsionado en nombre de Stornelli para evitar que quedase involucrado en el caso de los cuadernos de la corrupción.