Palazzo y el paro del 29M: “Es para cambiar la política económica, no para sentarse con el gobierno”

En el marco de lo que fueron las elecciones de la Federación de Sindicatos Municipales de la Argentina celebradas en Mar del Plata, Sergio Palazzo, máximo referente gremial de los bancarios habló de la situación político económica y de la contienda electoral que tendrá lugar en este 2019.

Consultado inicialmente por la prensa sobre la medida de fuerza anunciada por la CGT, el dirigente adelantó que su sindicato se reunirá el próximo 21 de abril para definir los pasos a seguir ante la convocatoria. “Bienvenido sea que hayan lanzado una medida así, seguramente acordaremos en ella pero también diseñaremos nuestro propio estrategia de cara al futuro, porque sostenemos que con un solo paro no alcanza, hay que seguir con un plan de acción en forma sistemática y permanente para que este gobierno cambie su política o para que en octubre tenga el revés electoral que se merece”, advirtió en primera instancia.

En esa línea, habló del paro del mes pasado al que la CGT justamente no adhirió. “Los que marcan la cancha son los trabajadores. El día 30, independiente de lo que dijeran las cúpulas, salió a la calle, paró, inclusive organizaciones como los colectiveros. Siempre es la gente, a veces los dirigentes creen tener una mirada pero los trabajadores tienen necesidades. Ellos plantearon en ese momento que no paraban porque el tema se resolvía políticamente en octubre pero el problema es ahora y nosotros representamos a los trabajadores” separó los tantos sobre la posición adoptada por la cúpula de la Confederación General del Trabajo.

“Los dirigentes que conducen la CGT son los que tienen que tomar la posta y ser quienes articulen la protesta social en este momento difícil de los trabajadores. A mí me preocupa que la CGT no tenga claro porque es el paro. El paro es para cambiar la política económica, no para sentarse en un mesa con 10 puntos que propone el gobierno. El único punto que hay que discutir es el cambio de modelo económico, después discutimos lo que quieran”, sentenció Palazzo.