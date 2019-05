Fourcade, el símbolo de Círculo Deportivo que le conecta internet a sus hinchas y sueña el ascenso

Círculo Deportivo está a un paso de escribir una nueva historia en su vida deportiva. Tras derrotar por penales a Ferrocarril Sud de Olavarría, hace una semana en Otamendi, jugará una de las cuatro finales del Regional Amateur de Fútbol por el ascenso al Torneo Federal "A", la tercera categoría del fútbol argentino. Y Esteban Fourcade, su jugador más histórico, no lo puede creer.

“Estoy muy feliz por el proceso que integro. Venimos de aquel plantel con Damián García y es una gran base que se consolidó. Se mantiene un grupo de siete jugadores que nos llevaron a tantas cosas buenas. Y esto es una coronación de años de trabajo", declaró "Poroto", como lo conocen sus compañeros, en diálogo con 0223.

El defensor es todo un símbolo para el conjunto "Papero". Voz de mando, personalidad y compromiso que lo convirtieron en un líder muy querido por sus compañeros y la gente. Con dos breves intervalos, lleva 12 años jugando en el club. En 2015 (ganó el Apertura y el Clausura) y 2017 fue campeón del torneo de la Liga Marplatense de Fútbol. E integró los planteles que disputaron los certámenes nacionales, como aquel que fue finalista del Torneo Federal "C". Pero también es un otamendino más: nació en Olavarría, donde hizo las inferiores en el club El Fortín, y en 2006 se mudó a un campo de La Ballenera (a 10 kilómetros de Otamendi) para trabajar junto a sus abuelos. "Vinimos con mi primo unos meses de verano para adaptarnos y no nos fuimos más. Empezamos a estudiar en el colegio, conseguí trabajo. Fue una decisión medio rara al ser tan chicos. Ahora soy uno más de acá. Tengo a todos mis amigos, mi novia, y creo que viviré en Otamendi para siempre", sostuvo con orgullo.

Comenzó a jugar en Juventud Unida, el "clásico" de Círculo. Pero de inmediato se sumó al conjunto rojo y verde.

-¿Por qué Círculo Deportivo vive este presente?

-Creo que se logra porque la base siempre fue la misma. Se trajeron refuerzos pero la base se mantuvo. En 2018 íbamos a empezar el Federal B pero se suspendió. Yo me fui a jugar a Tres Arroyos y la mayoría se quedó. Cuando volví, estábamos casi los mismos. Fueron pocas las incorporaciones y se adaptaron bien. Ogas, Ramiro Rodriguez, el "Vasco" Solaberrieta, Presentado que por trabajo se tuvo que ir. Incorporaciones que cayeron al club y el plantel de la mejor manera.

-El club inculca y sostiene un sentido de pertenencia especial. Jugadores e hinchas lo sienten así, ¿cómo se vive en estas horas la clasificación a la final?

-Acá el sentido de pertenencia es muy grande. Es un pueblo detrás de un club. Círculo le da una identidad muy grande, la gente valora el esfuerzo de los chicos de Mar del Plata que viajan de martes a domingo. En Otamendi no se habla de otra cosa hoy en día. Yo trabajo en la calle y todos te hablan del partido, cómo sufrimos los penales, lo que viene ahora. No sabemos el destino (Comodoro Rivadavia o Río Gallegos) pero ya están organizando cómo viajar, sacan cuentas, si ir en avión, auto, alquilando una combi. Se habla solo de Círculo. Se vive muy a pecho porque es uno de los clubes del pueblo. Están todos metidos y contentos por el logro. La gente no se va a olvidar nunca más de esta generación.

De la cancha al laburo. Fourcade, en la camioneta durante su trabajo como operario de la Cooperativa de Electricidad de Otamendi.

Esteban Fourcade comentó que labura en la calle. Y es cierto. Desde 2013 lo hace en la Cooperativa de Electricidad de Otamendi, y su tarea es ir casa por casa a conectar o reparar el servicio de internet. "Estoy en todas las casas del pueblo, je", expresa con una sonrisa el defensor. Más de una vez le ha pasado de jugar un partido el domingo, y a la mañana siguiente asistir a la casa de un hincha. "Es algo habitual todas las semanas. Siempre un conocido te frena para hablar del partido".

"Por mi trabajo, estoy en todas las casas del pueblo, je"

"Poroto" es un referente, y desde ese lugar construye pese a que en el Torneo Regional Amateur alternó entre titular y suplente. "Me siento muy feliz de ser parte de este grupo y hacer historia con el club. Tratamos de ayudar desde el lado que toque. Con Presentado (Juan Pablo, exAldosivi) estaba relegado, pero el ´Negro´ no pudo seguir por laburo, me tocó la oportunidad y traté de colaborar, conociendo mis limitaciones. Uno cuando no le toca estar trata de apoyar y tirar siempre para adelante", declaró. Tras ser titular en el 0-0 conseguido en Olavarría, no tuvo ningún reparo tuvo en dejarle su lugar al recuperado Nahuel Roselli, el único del equipo que jugó en el profesionalismo: "Es un jugador de otra categoría, yo me saco el sombrero. Se lo dije a ´Piki´ (Mateo, entrenador) el año pasado, nadie puede competir con él. Es el mejor que teníamos atrás. No puedo decir nada porque le hace bien al equipo y a mí me enorgullece ser su compañero la verdad. Se aprende todos los días cosas nuevas, es un excelente jugador y persona como todas en el grupo", referenció con sinceridad el zaguero.

"El trabajo del cuerpo técnico es fascinante"

Círculo Deportivo cuenta con un cuerpo técnico netamente marplatense que busca, pese al amateurismo del torneo, ser lo más profesional posible. Alexis Mateo (exfutbolista local) como entrenador, Juanfer Blaires -excoordinador de inferiores del club- y Santiago Pérez -exdelantero de Vélez y Aldosivi- como ayudantes de campo; Ariel Carli (hermano de Joel, hoy defensor de Botafogo de Brasil) como preparador físico, y Marcos Buenaventura en el entrenamiento de arqueros. Análisis de videos, entrenamientos que son distintos uno al otro, información completa de los rivales, integran un combo de trabajo que Fourcade valora enormemente. "El laburo que hacen es impresionante. Hablo mucho con ellos, tengo una relación muy buena y me asombro y quiero aprender de ellos porque es fascinante", comenta. Y agrega: "Días antes de la final tuvimos una charla entre nosotros para que nos paremos y veamos el momento que estábamos viviendo, y me salió decir que todos de chicos quisimos y soñamos ser profesionales. Y hay que disfrutar y aprovechar lo que nos da el cuerpo técnico, las herramientas que nos entregan. Ya sea un video, una hoja para leer sobre rival, los entrenamientos, las cosas que hacemos. No repetimos un entrenamiento, son cosas magníficas, no se ven todos los días y no es normal en el fútbol de Mar del Plata. Y uno que es más grande, que tiene más experiencia, las valora un montón. Es algo extraordinario. Hay que disfrutar de eso y aprender lo máximo".

"Queremos hacer historia en el club y el pueblo, ¿sabés lo que puede llegar a ser Otamendi si llegamos al Federal A?"

En aquella charla grupal, Fourcade también transmitió el valor de llegar a una instancia decisiva. "Otra cosa que tienen que saber los más chicos es que no se llegan a finales todos los días. Capaz piensan que ganando cinco partidos se llega, y no. Uno, con 30 años ha jugado tres o cuatro finales, nada más. Gracias al trabajo del cuerpo técnico y la voluntad y predisposición de los jugadores, logramos un éxito muy grande hasta aquí", sentenció.

Círculo Deportivo y Fourcade sueñan. Entre la CAI de Comodoro o Boca de Río Gallegos, saldrá el rival en la gran final. Y al hablar de esta instancia, el defensor se envalentona: "Lo que viene es un regalo. Cuando pasamos la zona de grupos, nos propusimos con los chicos jugar todos los partidos y el objetivo lo cumplimos. Ahora, es más difícil el ascenso, pero nos vamos a jugar la vida. Queremos hacer historia en el club, hacer historia en el pueblo. ¿Sabés lo que puede llegar a ser Otamendi si Círculo llega al Federal "A"? No se borra nunca más el nombre de ninguno. Eso no te lo quita nadie. Que en 30 años cuando Astiz venga digan "los goles que hacía..´. Se me pone la piel de pollo cuando lo digo. Son cosas para toda la vida. Vamos por la historia ahora. Ya estamos acá y ahora queremos ascender para dejar al club en lo más alto posible. Meterlos a los dirigentes en un problema, pero problema lindo", finalizó, no sin antes agradecer el apoyo de su abuela Margarita que ´pese a sus achaques va siempre a la cancha´, sus padres Mauricio y Gabriela, sus hermanos, su novia Lucrecia y sus tías.