Puerto: se agrava la crisis de los trabajadores de tierra y piden conocer la lista de los permisos de pesca

Las voces desesperadas que reflejan una situación crítica en el puerto de Mar del Plata son cada vez más fuertes. Con años mejores y peores, las situaciones irregulares en torno a la actividad pesquera resultan inagotables. En este 2019, con un contexto económico adverso generalizado, la realidad del sector es aún más preocupante.

En las últimas horas, Cristina Ledesma, referente del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip), le elevó una nota a Juan Manuel Bosch, presidente del Consejo Federal Pesquero, con una solicitud que pone el foco sobre las empresas privadas que operan en Mar del Plata.

“Pedimos la nómina completa de empresas, sus cupos y barcos, con operación en Mar del Plata. Es lo que venimos planteando desde hace tiempo: tienen puerto de asiento en la ciudad pero piden una reformulación en la autorización de pesca de merluza para pescar langostino y mandan sus barcos al sur. Ellos deberían traer esa materia prima acá para procesarla en el puerto local” explicó Ledesma en diálogo con 0223.

El reclamo del Soip por la merma del trabajo en tierra se acentuó en 2018. Ahora, ese gremio -en unión con el resto de los sindicatos- pide conocer en detalle los expedientes administrativos, plazos otorgados y especies asignadas a cada una de las firmas que operan fiscalmente desde Mar del Plata pero que cada vez dejan menos beneficios en la ciudad.

“Desde hace tres años son cada vez más las empresas que mandan sus barcos al sur y no traen la materia prima acá. Necesitamos por lo menos que no sigan dando más cupos de autorización o no habrá manera de parar esta debacle” admitió Ledesma.

Langostinos, la especie más buscada

Se sabe que desde hace tiempo la merluza dejó parcialmente su posición de máximo interés para muchas empresas que ahora buscan el langostino, mayoritariamente destinado a la exportación y, por consiguiente, económicamente más rentable.

“¿Cuál es el motivo de que el Estado no obligue de alguna manera a las empresas a no permitirles exportar el langostino en bloque? Se está posibilitando que con los buques congeladores se lleven la materia prima a Senegal, a Perú y a Marruecos”, graficó Ledesma, notoriamente molesta.

“Lo que también nos preocupa a futuro es que esos barcos, cuando vuelvan a Mar del Plata, se van a quedar haciendo la plancha”, advirtió la gremialista, para sumarle más complejidad a un panorama de por sí oscuro.

“Todo lo que hay en el mar es del pueblo argentino, el Estado tiene que pensar en serio. Se cierran cada vez más plantas. Es vergonzoso, la verdad no poder manejar ni siquiera una situación así, te deja directamente sin palabras” concluyó la referente del Soip.