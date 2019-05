El desesperante estado de Abril: le cortaron los traslados y su vida corre riesgo cada día

La compleja vida de Abril Azul Torres se hizo conocida en todo el mundo desde hace varios años, cuando su mamá Victoria, una de las creadoras en Mar del Plata del colectivo Mamás en Lucha, denunció sufrir los recortes implementados por el Estado para el cuidado de la salud de su hija, quien padece una enfermedad genética muy poco habitual.

Fueron diversas las campañas que realizó Victoria para pedir ayuda de la gente, fundamentalmente, durante el invierno del año pasado, cuando consiguió realizar un estudio de alta complejidad en la ciudad de Buenos Aires que permitió tener más precisiones en relación a los padecimientos que sufre Abril, desconocidos en buena parte del planeta.

En las últimas horas, la ya de por sí delicada situación se volvió definitivamente desesperante. Un cuadro de salud alarmante obligó a Victoria a llevar de urgencia a su hija al hospital y los inconvenientes financieros se hicieron otra vez presentes.

Para dar cuenta real de la situación Victoria pidió encarecidamente publicar el video que acompaña la nota

“Desde el año pasado que la Secretaría de Desarrollo Social de la comuna nos cortó el servicio de traslado médico. Es algo que decidió Patricia Leniz, según me dijeron supuestamente porque no tenían para pagarle a Servisa. Ella no me atendió nunca más”, describió Victoria, quien ya había realizado diversos reclamos por el mismo tema.

“Abril hoy está muy mal. Estuvo internada en el Materno Infantil y ahora está de vuelta en casa, pero su realidad es difícil a diario. El problema es que yo no tengo más dinero. La prueba de medicación que está tomando ahora me sale 70 mil pesos y cubre tres meses de tratamiento. Si la tengo que llevar al hospital, no tengo plata. De verdad no tengo más plata, ahora en mi casa estoy con 30 pesos” detalló Victoria, al borde del llanto.

La semana pasada, Abril pasó sus días en el citado nosocomio, a donde llegó gracias a un traslado de Servisa a quien su mamá le debe “600 pesos”. “No pude pagarles. Ahora ella está durmiendo pero hablé con su neumonólogo y me dijo que si es necesario se la lleve otra vez. Sucede que no sé cómo podré hacerlo, ya no puedo cargarla, a veces ni siquiera controlarla. Necesito que la gente vea su realidad. Ella es asmática y también necesitaría tener un tubo de oxígeno, para mí es imposible conseguirlo”, aseguró Victoria.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DE LOS LECTORES