¿Qué te parece la lista de Scaloni para la Copa América de Brasil?

En una conferencia de prensa brindada en el predio de la AFA en Ezeiza, el entrenador Lionel Scaloni oficializó la lista de 23 convocados para disputar la Copa América de fútbol que se desarrollará en Brasil entre el 14 de junio y 7 de julio.

Además de la confirmación de Lionel Messi, vuelve Sergio "Kun" Agüero, y llamó la atención la citación del lateral de River Milton Casco. En tanto, Gabriel Mercado y Mauro Icardi no fueron convocados.

"Cuando tenés tantos jugadores para elegir y de tan buen nivel, siempre están y lógicamente contentar a todos es difícil, más en la Selección argentina, pero la decisión final es pensando siempre en lo mejor para el equipo y que será lo ideal", afirmó Scaloni en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el Director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti.

De las dudas que había a último momento, Agustín Marchesín le ganó la pulseada a Juan Musso como tercer arquero y Paulo Dybala se quedó con el lugar por el que pugnaba Ángel Correa.

Sobre las ausencias de jugadores, Scaloni comentó que la idea "siempre fue que cualquier jugador pueda jugar en la Selección argentina, nunca se habló de prohibición de que nadie pueda jugar en la Selección".

"Los que no están, duelen. Pero lamentablemente hay que llevar a 23 y tomar decisiones y lo hicimos y es algo que debemos definir", sostuvo.

De los históricos, además de Messi y el "Kun", aparecen citados Nicolás Otamendi y Ángel Di María, al tiempo que Gabriel Mercado, que estuvo hasta consideración hasta último momento, terminó quedándose afuera.

En la lista, comparada con el Mundial de Rusia 2018, hay 14 nuevos jugadores, 9 que se repiten y en total 6 futbolistas que militan en el fútbol local.

Menotti aseguró que "no creo que haya un jugador argentino que no quiera ganar algo con la Selección argentina, y yo no lo conozco a Messi, pero entiendo de jugadores".

Arqueros: Franco Armani (River), Estaban Andrada (Boca) y Agustín Marchesín (América, México).

Defensores: Renzo Saravia (Racing), Milton Casco (River), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal), Juan Foyth (Tottenham, Inglaterra) y Ramiro Funes Mori (Villarreal, España).

Mediocampistas: Leandro Paredes (PSG, Francia), Giovani Lo Celso (Betis, España), Exequiel Palacios (River), Guido Rodríguez (América, México), Roberto Pereyra (Watford, Inglaterra), Rodrigo De Paul (Udinese, Italia), Ángel Di María (PSG, Francia).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona, España), Sergio Agüero (Manchester City, Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Matías Suárez (River) y Paulo Dybala (Juventus, Italia).