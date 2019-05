"No es casualidad que seamos los jóvenes los que no estamos en el padrón"

Días atrás desde la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) impulsaron una campaña de empadronamiento para jóvenes de entre 16 y 18 años que tuvo lugar en diferentes puntos de Mar del Plata luego de que se conociera que más del 50% de los adolescentes de General Pueyrredon no figuran en el padrón provisorio.

En este contexto, Luisina Puntunet, presidenta de la FES, dialogó con 0223 y mostró su malestar por la situación que afecta a miles de chicos y chicas de Mar del Plata. "Estábamos al tanto de que había inconvenientes con el empadronamiento, pero no nos imaginábamos que el 50% no iba a estar registrado", expresó la referente de los estudiantes. "No parece casual que seamos los jóvenes los que no estamos", apuntó.

A raíz de esta situación, decidieron lanzar una campaña de empadronamiento para que todos los adolescentes que no están habilitados para ejercer su derecho a voto puedan hacer el reclamo correspondiente. Con una pequeña mesa abierta para aquellos perjudicados, los jóvenes se instalaron en diferentes establecimientos educativos de la ciudad, como el Mariano Moreno o el Polivalente de Arte. El reclamo podrá hacerse hasta el miércoles 29 de mayo, fecha en la que cierra el padrón provisorio.

"Entendemos la responsabilidad de votar y a quién votar. Más allá de que sea optativo, sentimos la responsabilidad de hacerlo", expresó Puntunet. De esta manera, aquellas personas que no figuran registrados, incluso mayores de 18 años, deberán esperar a que cierre el padrón definitivo para asegurarse si tendrán la posibilidad de votar o no en las elecciones 2019.