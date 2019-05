Tras el reclamo, se pondrá en valor la escuela en la que los chicos estudian con frazadas

Días atrás Claudia Luengo, directora de la Escuela Secundaria Nº 33, dio a conocer el estado deplorable en el que se encuentra el establecimiento educativo del barrio Cerrito Sur de Mar del Plata. Como no tienen ventanas, los chicos tienen que estudiar con frazadas para no pasar frío. Tras el reclamo de la comunidad educativa, ahora desde el Consejo Escolar anunciaron la puesta en valor del edificio.

La imagen es triste, pero es la realidad que sufren cientos de chicos, no solo en la Escuela Secundaria Nº 33 sino también en en diferentes establecimientos de toda la ciudad. Con temperaturas que están por debajo de los 5º C en las primeras horas de la mañana, los alumnos no encontraron otra solución que asistir a clases con frazadas para abrigarse de las heladas, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades pertinentes.

Luengo es la directora del establecimiento desde 2015 y asegura que desde entonces, pese a la cantidad de reclamos, no hubo ningún tipo de intención para poner en valor el edificio, que tiene ocho aulas, acoge a 310 adolescentes y tiene infinidad de problemas: sin ventanas, los cartones colocados en los marcos tratan de paliar el viento y el frío.

De esta manera, tras la repercusión nacional que tomó el caso de la escuela marplatense, le adjudicaron por un millón de pesos la obra de puesta en valor a la empresa Icono Construcciones, la cual comenzará con las tareas de refacción la semana próxima. Según trascendió, la firma reparará en primer lugar las dos aulas más afectadas, en una de ellas hay un agujero por el que se puede ver el cielo, para luego continuar con el resto del edificio. Para no perder clases, los chicos será reasignados en otros espacios.

"Nos han mentido y pasado de una oficina a la otra. Desde el 2015 pido por mi escuela, la de mis chicos, mis profesores. A nadie le importan los chicos, a nadie le importa la educación. Y cuando digo nadie, me refiero a los que gastan millones en campañas políticas. El estado está ausente", había acusado la directora en sus redes sociales.