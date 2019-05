El Torneo "Pedro Suárez" busca más clasificados

En Estación Chapadmalal

13:30 Huracán vs. Talleres (Mella, Monteagudo y Arrendazzi)

15:30 Camet/Chapadmalal vs. Al Ver Verás (Millas)

Cancha de Boca

15hs. Boca vs. Cadetes (Aquino, Juan Díaz y Avero)

En Nicanor Otamendi

15hs. Círculo Deportivo vs. Alvarado (Orellana, Samatán y Loza)

Cancha de General Mitre

15hs. General Mitre vs. Atlético Mar del Plata (Nuesch, Foschi y Núñez)

Cancha de Nación

15hs. Nación vs. Deportivo Norte (Miranda, Rodas y Francard)

Cancha de Libertad

15hs. Libertad vs. Independiente (Abboud, Lunegro y D. Rodríguez)

Cancha de Kimberley

13:30 General Urquiza vs. San Lorenzo (Llona, Baquero y Sampietro)

15:30 San José vs. Argentinos del Sud (Sanz)

Cancha de River

13:30 Racing vs. Once Unidos (Miguel, Mayer y Álvarez)

15:30 River vs. Kimberley (Mustafá)

Cancha de Deportivo Norte

15hs. Unión vs. Los Patos (Araujo, Quadarella y García)

Cancha de San Lorenzo

15hs. Quilmes vs. Banfield (Campagnoli, Eduardo López y Carmona)

Libres: San Isidro y Peñarol