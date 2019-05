Muerte en Playa Chica: el motociclista admitió que circuló sin registro durante dos años

El hombre que está imputado por la muerte de Néstor Malvindi, ocurrida este fin de semana en la curva de Playa Chica, confesó a la Justicia en las últimas horas que conducía en infracción al momento de provocar el siniestro vial.

Las fuentes judiciales que consultó 0223 indicaron que Sebastián Delgado accedió a prestar declaración al fiscal Rodolfo Moure y fue allí donde reconoció que circulaba sin casco, a alta velocidad y en estado de ebriedad, después de haber concurrido a un reconocido boliche que está por la costa junto a su acompañante.

El dato sorprendente es que el mismo imputado por el hecho dijo que tampoco tenía el registro de conducir porque "lo perdió hace dos años y nunca más volvió a tramitar la renovación", según se detallió. "Me pararon mil veces pero no tuve problema porque a la policía no le interesaba. Sólo se fijaban si la moto tenía pedido de secuestro y me dejaban seguir", le explicó el hombre al agente de la unidad de Delitos Culposos.

Asimismo, las fuentes señalaron que el acusado se encontraba en un importante estado de angustia al momento de la declaración. Después de esta instancia, seguirá detenido en la Unidad Penal Nº44 de Batán, hasta tanto surjan nuevos avances en la investigación.

Por esta fecha, Moure espera los resultados que arroje la colecta de algunas pericias que se llevaron adelante en Alberti y la costa, la zona del fatídico hecho, así como la obtención de otras imágenes de las cámaras de monitoreo que están apostadas en el lugar.

Con la declaración del hombre, sólo se confirma la imputación que planteó desde un principio el agente fiscal, que caratuló el hecho por el delito de "homicidio culposo agravado".

La tragedia ocurrió cerca de las 6.45 de este domingo, cuando dos hombres circulaban en moto por la costa, a la altura de Playa Chica, y perdieron el control del pequeño rodado y cayeron sobre el asfalto, sobre la otra mano: el acompañante fue arrollado por un taxi -que circulaba en dirección al centro- y perdió la vida en el acto.

El lugar es tristemente recordado por la muerte de la joven Lucía Bernaola, que fue arrollada por un automóvil, conducido por Federico Sasso, el pasado 4 de junio del 2017.