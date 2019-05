Más de 200 chicos en el primer Circuito de Asabal

Los chicos disfrutaron y jugaron muchos partidos durante largas horas en Once Unidos. (Foto: Prensa Asabal)

En el Club Once Unidos, se desarrolló el primer encuentro del Circuito de la Asociación Atlántica de Balonmano, que tuvo una muy buena concurrencia de los más chiquitos, que durante casi 7 horas disfrutaron de jugar partidos.

En total participaron 232 chicos en 37 equipos diferentes de los clubes Talleres, Mar del Plata, Pompeya, Once Unidos, Acha, Banco Provincia, Handball Norte, Punto Sur y desde fuera de la ciudad llegaron Defensa (Tandil), Humbolt (Necochea), Rauch y Balcarce, en las categorias Mini (2009-2010-2011), Infantiles (2007-2008) y Menores (2005-2006).

La organización estuvo a cargo de Agustina Eberwein y Facundo Maiques, quienes comentaron que "El año pasado era una prueba, muchos que participaron volvieron y nos permitió organizarnos de otra manera para garantizarle a cada institución una cierta cantidad de partidos, para que cada vez que vengan jueguen más partidos, en especial los que vienen de afuera. Recuperamos clubes como Rauch, que no participa este año en Asabal pero fue el que más cantidad de chicos aportó al evento".

Los representantes de Talleres y Punto Sur agregaron que "es complejo organizar estos eventos, teníamos pensado que vengan 32 equipos y llegaron 37, pudimos igual respetar el fixture, en lugar de jugar 6 partidos cada chico como pensábamos, lo hicieron 4 o 5, que igual es un muy buen número".

A su vez, Eberwein y Maiques, quienes integran la Comisión Directiva de Asabal, opinaron que "los dos como jugadores nos hubiera encantado que cuando éramos chicos esto hubiera existido, es muy importante que cada vez se acerquen más chicos a jugar, no solamente es para clubes, sino escuelas, sociedades de fomento, talleres de escuelas. Le agradecemos al Club Once Unidos por prestar sus instalaciones, en un lugar muy cómodo en donde los chicos se pusieron a jugar entre ellos, no sólo el deporte sino también la vida social de ellos, que se conocen con otros clubes, para que se cree un buen clima en estos encuentros".