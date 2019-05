Otra vez el abandono en Plaza Florencio Sánchez

Pastizales altos, juegos rotos, montañas de restos de poda que alcanzan los 80 metros de largo, luminarias rotas y vidrios de botellas rotas en el lugar en donde juegan los niños. A esto se le suman situaciones de inseguridad y hasta pérdidas de agua semejantes a arroyos que pasan por allí. Así es la realidad de la Plaza Florencio Sánchez, ubicada en el corazón del barrio homónimo.

Históricamente fue la Sociedad de Fomento del barrio quien se encargó del mantenimiento de dicho espacio público, pero desde hace algún tiempo el organismo vecinal no cuenta con recursos desde el municipio. Desde Asuntos de la Comunidad se habían comprometido en realizar los trabajos pertinentes en la plaza pero, según los vecinos, sólo trajeron un parquero al que no le pagaron y que dejó de cortar el pasto.

Al día de hoy, y como respuesta al reclamo de fomentistas y vecinos, Stella Maris Marinier y Eduardo Leitao, responsables de Asuntos de la Comunidad y del EMSUR respectivamente, se arrojan la responsabilidad de un lado a otro y dejan a los miles de vecinos de la zona si poder disfrutar del lugar en plenitud.

En diálogo con 0223, José Soria, tesorero de la Sociedad de Fomento del barrio, sostuvo que “la plaza es un desastre, sobre todo como creció el pasto. Desde Asuntos de la Comunidad pusieron un parquero para que se hiciera cargo de la plaza pero trabajó 3 meses y como no le pagaron, lógicamente, dejó de trabajar”.

La Sociedad de Fomento firmó el convenio con el municipio “pero nunca nos pagaron tampoco, ni un solo mes, pero ya no queremos entrar en la discusión de convenio sí o convenio no, es una decisión política del gobierno de no dárnoslo, pero de lo que sí se tienen que hacer cargo es del mantenimiento del espacio público, en este caso nuestra plaza”, remarcó Soria.

Según el fomentista, “Asuntos de la Comunidad dice que es el EMSUR quien debe hacerse cargo, y EMSUR dice lo contrario, se pasan la pelota entre ellos y al final nadie se termina ocupando de la plaza en donde juegan los chicos del barrio”.

Con respecto a la seguridad y la iluminación del sector, las autoridades de la Sociedad de Fomento tuvieron una reunión con el subsecretario de Seguridad, Marcelo Lencina, quien les prometió que iban a arreglar las luminarias: “esto fue en una reunión que mantuvimos con él en la Sociedad de Fomento hace 4 meses y aun no tuvimos solución”, señaló Soria.

0223 recorrió la plaza y comprobó que hay otra cuestión, y que en este caso involucra a Obras Sanitarias: tanto por calle Dellepiane como por Valentini, hay unas pérdidas de agua de magnitud que no se sabe exactamente de dónde vienen pero parecen arroyos en el medio del barrio.

Hace más de un mes que no pasa el ‘almejero’ y en esta época los vecinos empiezan a acumular restos de poda. El lugar por donde solía pasar el camión es justamente la esquina de la plaza, “muchos trasladan sus restos hasta ahí, y ahora hay una acumulación de una cuadra”, añadió el vecinalista.

“Ayer tuvimos un inconveniente con un vecino que quiso prender fuego y es algo que es peligroso por el cableado que pasa por encima y puede ocurrir cualquier tipo de desgracia”, concluyó Soria.