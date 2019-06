"A Mourelle le gusta más el conflicto que la solución"

Guillermo Saenz Saralegui disparó con munición gruesa al Secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, por su postura contra los docentes municipales. El presidente del Concejo Deliberante manifestó que "estoy 100 por ciento a favor de los docentes" y destacó que "hemos tenido problemas con el ejecutivo por haber apoyado tan enfáticamente".

Sobre Mourelle, el titular del Concejo Deliberante dijo que "no tengo ningún problema personal, casi siempre los secretarios de Hacienda no son los más simpáticos en la gestión pero parece que le gusta más el conflicto que la solución".

Saenz Saralegui planteó que "de todas formas nosotros vamos a intentar llegar a buen puerto para aprobar el presupuesto". "Queremos que terminar bien estos últimos meses de gestión", aclaró.

Por último, el concejal sostuvo que "Mourelle toma decisiones que no son las que a mi me gustan pero creo que se esta equivocando". "Yo no soy el dueño de la verdad, el tampoco, veremos los resultados", culminó.