Arroyo le descontará el día a los docentes municipales que realicen retención de tareas

En medio del conflicto que involucra a docentes municipales por la quita de una bonificación que percibían desde hace 30 años –y que en muchos casos implica importantes recortes salariales-, el secretario de Hacienda Hernán Mourelle echó más leña al fuego: dijo que el Ejecutivo no hace más que cumplir con un fallo judicial, descartó una nueva convocatoria a los maestros y anticipó que se les descontará los días de huelga.

“No es un tema político, es jurídico y como funcionarios tenemos que cumplir las sentencias”, dijo el funcionario municipal al defender la decisión de quitar la bonificación, al tiempo que negó que esa medida perjudique a la totalidad de los docentes. “Los afectados son 180 de un universo de 2200 docentes”, sostuvo este martes en declaraciones a 0223 Radio.

En tanto, aclaró que “no se recortó” la bonificación y, en cambio, se la “reglamentó y ajustó a la realidad”.

A su vez aseguró que “las medidas no afectaban al dinero de los docentes porque nunca vieron disminuido sus salarios” y explicó que “se les descontó algo que habían cobrado dos semanas antes y ellos sabían que ese exceso lo tenían que devolver”.

En ese contexto, Mourelle adelantó que se les descontarán a los maestros los días de huelga, más allá de que se trate de una retención de tareas y no de un paro total de actividades. “Nosotros no podemos disponer del dinero de los vecinos por tareas por no realizadas”, argumentó y remarcó que una retención de tareas “amerita el mismo descuento” salarial que un paro.

Por último, el secretario de Hacienda descartó convocar nuevamente a los docentes porque, a su criterio, “no tenemos motivos para reunirnos”, y consideró que el conflicto tiene como trasfondo la “actitud destituyente” de sectores ligados al “pultismo” con la intención de “ganar las elecciones”.