Sáenz Saralegui: "Arroyo está solo y con un consenso popular muy bajo"

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, termina su mandato como concejal el 10 de diciembre alejado de Agrupación Atlántica, partido que fundó con el intendente Carlos Arroyo con quien hoy no se habla.

En diálogo con 0223, Sáenz Saralegui dijo que "no veo bien a la ciudad" y señaló que "cuando no hay soluciones, las cosas no están bien". Consultado por su relación con Arroyo, manifestó que "soy amigo de Arroyo pero no del intendente" y consideró que "Arroyo cumple una función pobre por haberse dejado engatusar por gente pero ya sabemos que cuando las cosas no salen, los amigos de campeón se van". "Está bastante solo y con un consenso popular muy bajo porque ciertos errores se pagan caro", agregó.

En relación a las próximas elecciones generales, el presidente del cuerpo deliberativo confirmó su pertenencia a Alternativa Federal con el Senador Miguel Pichetto, aclaró que no irá por la intendencia pero aseguró que "estaré en la trinchera donde me necesiten".

En ese contexto, a pesar de estar en espacios políticos diferentes, confesó que "me gustaría que Vilma Baragiola sea intendente porque me une una amistad" pero destacó que "Ariel Ciano y Gustavo Pulti también están en carrera y conocen la ciudad". "Hay mucha ansiedad en todos los espacios políticos, estamos esperando que las cúpulas decidan", añadió.

Por último, Guillermo Saenz Saralegui, opinó sobre el acampe de cooperativas que llevan 15 días en la puerta del municipio y enfatizó que siente "depresión por los que están y por los que los traen porque acá hay una manifestación de piqueteros que viven de esta pobre gente que esta mejor acá en sentada en el asfalto que en su casa sin comer".