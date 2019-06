Brasil: primer huelga general contra Bolsonaro

Sindicatos, movimientos sociales, partidos, trabajadores urbanos y del campo y estudiantes están organizados para ocupar las calles y movilizarse en una jornada de huelga general, la primera del Gobierno de Jair Bolsonaro. El comienzo de la huelga fue marcado por fuerte tensión debido a las recientes decisiones judiciales que prohíben algunos paros, sobre todo en el transporte público.

El presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT) aseguró que “no será una medida judicial lo que impida a los trabajadores y trabajadoras ir a la huelga general este viernes (…) eso solo demuestra que la huelga está en boca de todos y preocupando a los empresarios”.

Como se fala #GreveGeral pelo mundo...



🇬🇧 General Strike

🇫🇷 Grève Générale

🇪🇸 Huelga General

🇩🇪 Generalstreik

🇷🇺 всеобщая забастовка

🇨🇳 全面罢工

🇬🇷 γενικήαπεργία



Tá certo, professora @JFMargarida ? pic.twitter.com/6YdbuEDLOU — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) June 14, 2019

Uno de los puntos de crítica es la reforma del sistema previsional que se mantiene trabada en el Congreso por falta de acuerdos y propone aumentar la edad mínima de jubilación a 65 años para los hombres y 62 años para las mujeres. Además, dentro de los reclamos están los recortes de presupuesto en las universidades públicas y el reclamo del aumento de fuentes de trabajo son las principales demandas de las centrales sindicales y organizaciones sociales para el paro general de actividades, que ya comenzó fuerte en las primeras horas de la mañana y se espera que tenga un alcance masivo en todo el país, según informó el sitio Midia Ninja.

Adotamos a ótima ideia do @urbanitariosdf e passamos para você algumas dicas de como participar da Greve Geral do dia 14 de junho!😉 pic.twitter.com/0yNMC6JCP0 — CUT Brasília (@CUTBrasilia) June 13, 2019

La jornada de movilización, agendada desde el 1 de mayo, coincide además con una semana particularmente convulsionada políticamente en Brasil luego de las filtraciones de las conversaciones entre el ex juez y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, y los fiscales de la causa del Lava Jato, divulgadas el domingo por el sitio The Intercept y conocidas como #VazaJato, en las que quedó en evidencia la intencionalidad de las partes en encarcelar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El paro ocurre en el día de la inauguración de la Copa América que se realizará hasta el 7 de julio próximo y se desarrollará en varias ciudades brasileñas.