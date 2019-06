Gleisi Hoffmann: "Moro tiene que ser apartado y el proceso contra Lula debe ser anulado"

La presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), Gleisi Hoffman, analizó en diálogo con 0223 Radio la situación política y judicial de Brasil luego de las revelaciones del sitio periodístico The Intercepted que evidencian la connivencia entre el ex juez y actual ministro de Justicia y Seguridad de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, y el Procurador General, Deltan Dallagnol, en la condena y detención contra el ex presidente Luiz Inazio Lula Da Silva.

Hoffman dijo que "las publicaciones corroboran lo que decíamos desde el inicio que la Operación Lava Jato fue para perseguir al PT y a Lula". "Moro y el Ministerio Público tenían una acción conjunto para detener Lula y esto interfirió en el proceso electoral brasilero", agregó la diputada.

En ese contexto, la ex jefa de gabinete de Dilma Rousseff, sostuvo que "Moro tiene que ser apartado y el procesos contra Lula debe ser anulado". "Si se quiere investigar a Lula, que sea a través de un proceso justo".

Al mismo tiempo, la líder petista manifestó que "esperamos que Moro sea recusado" y consideró que "el gobierno esta siendo perjudicado por este proceso". "Bolsonaro fue electo gracias a un golpe contra Dilma, la detención de Lula y el impedimento para que hable, él es fruto de la maquinaria politica y judicial de Brasil", agregó.

Por último, Gleisi Hoffmann señaló que "lo correcto es que Sergio Moro renuncie porque coordina a la Policía Federal quien es quien lo tiene que investigar". "Su permanencia a permanencia en el cargo contamina la investigación".

El Supremo Tribunal Federal (STF) discutirá el próximo 25 de junio el habeas corpus presentado por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva debido a la inhabilitación de Sergio Moro por presunta parcialidad en el proceso.