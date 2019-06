Un comedor cumple 20 años, pero no puede celebrarlo ni con una torta: necesita donaciones y voluntarios

El comedor 19 de Junio surgió en el frío otoño de 1999, sumergido en una época de crisis e hiperinflación menemista. A pesar de las dificultades con las que se topan, este martes celebran 20 años de solidaridad. Pero para seguir llevando adelante el proyecto necesitan más donaciones y de la ayuda de unos cuantos colaboradores.

El comedor organizado por Susana Delgado y sus colaboradoras, ubicado en el barrio Las Heras, es uno de los más emblemáticos de Mar del Plata. En su nombre llevan inscripta la fecha en la que comenzaron a ayudar a las personas más vulnerables de la zona. Iniciaron el 19 de junio de 1999 en momentos de una importante crisis económica y cocinando a leña en el patio de la casa.

Actualmente, el comedor con sede de Eduardo Peralta Ramos al 2877 entrega 100 viandas de lunes a viernes para las personas más necesitadas del barrio. El trabajo comienza a partir de las 7 de la mañana hasta las 14 horas. En dos décadas de trayectoria realizaron numerosas actividades de acompañamiento a las familias como apoyo escolar, murga y comparsa, talleres de cocina, festejos del día del niño y de la madre, salidas recreativas con jóvenes, entre otras.

"Seguimos trabajando como todos los días, no podemos hacer otra cosa", explicó Delgado en referencia al aniversario. De todas formas, la situación es complicada y, pese a la celebración, no esperan realizar un festejo masivo. "Estamos con pocos recursos, no podemos hacer ni una torta. Vamos a tratar de tomar un té y compartir unas galletitas. La seguimos luchando como siempre, por suerte comen todos los días", indicó.

Hoy el comedor necesita de más manos para colaborar en la limpieza y elaboración de las comidas diarias, como asimismo pintura, equipos de calefacción y mano de obra a fin de mantener las instalaciones y poder realizar más actividades comunitarias para vecinos y vecinas de la zona. Aquellos interesados pueden acercarse a la sede del comedor o comunicarse con Susana al 155-499595.