El Municipio intensifica el arreglo de calles tras el temporal: "Saldremos con la máxima presión en equipos"

Desde el Municipio aseguraron que pondrán su "máxima presión en equipos" de Vialidad para avanzar con la reparación de las calles de los barrios periféricos que se vieron más afectadas por el paso del temporal de esta semana.

Pablo Simoni, el titular del Ente de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial), anticipó a 0223 que se dispondrán seis frentes de trabajo simultáneos para dar solución a las problemáticas más urgentes, y que están ligadas con garantizar el normal funcionamiento del transporte público.

El funcionario precisó que los primeros trabajos se abocarán sobre la Avenida Fermin Errea (228), el barrio Autódromo, Félix U. Camet, Virgen de Lujan, Los Tilos y Valle Hermoso. "Son todos barrios que rondan la periferia, y esto dice que estamos trabajando en zonas que no tienen factibilidad hidráulica. De haberla tenido, no se hubiera roto de esta manera y no deberíamos trabajar con esta inmediatez", reconoció.

De no surgir nuevas inclemencias climáticas de gravedad en el corto plazo, el presidente del Emvial confió en tener "saneada" la situación de los barrios que sufrieron los principales anegamientos en un plazo máximo de treinta días.

En conjunto con la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de Mar del Plata, el Jefe de Inspección del transporte público, Juan De Andreas y equipos técnicos de Vialidad y Alumbrado Público de Mar del Plata definimos los seis lugares en donde trabajaremos en el mantenimiento de calles de granza luego de los daños por el temporal.

"Para realizar estos trabajos, tenemos que dejar en un plano secundario la construcción de nuevos cordones cuneta y de asfalto nuevo, que es importante pero no tanto como un recorrido de colectivo que es por donde se moviliza masivamente la comunidad", fundamentó, en torno a las prioridades que ya se fijan para esta fecha.

Para Simoni, el relevamiento de calles que se hizo tras el temporal arrojó un panorama que estaba dentro de lo "que esperaba el Municipio". "No es la primera vez que sufrimos estas eventualidades y hay una experiencia previa que ya nos hace saber cuáles son los lugares que van a estar más anegados y que debemos resolver en los próximos días", comentó.

Respecto de los equipos que se dispondrán, el funcionario precisó que habrá en marcha seis motoniveladoras, seis palacargadoras y otros seis camiones que trabajan con movimiento en la zona de obra, además de los equipos de gran porte que deben trasladar las toneladas de granza que se descargan para materializar las tareas en cada caso.

"Estamos sacando a la calle la máxima presión que tenemos en cuanto a equipos", resaltó, y agregó: "El panorama es bueno dado que hoy podemos contar con estos seis equipos, y tal vez hace tres años atrás no los teníamos"