Se les prendió fuego la casa a dos auxiliares docentes y ahora necesitan ayuda

Paola González es una auxiliar docente que trabaja en la Escuela Primaria Nº 28, al igual que su marido en la Escuela Primaria Nº 44. Como todos los días de la semana, el miércoles pasado se levantaron para ir a trabajar a los respectivos establecimientos. Sin embargo, a media mañana, mientras ejercían sus tareas, un llamado los alertó sobre un accidente en su casa.

"Nos llamaron diciendo que se había prendido fuego la casa. Por suerte, mis hijos estaban estudiando en la escuela", comentó Paola en referencia a los chicos de 10, 8 y 5 años. Pese al trabajo de los bomberos por sofocar las llamas, el esfuerzo fue en vano porque el fuego consumió todos los espacios de la vivienda ubicada en Avenida Libertad, entre 224 y 226.

"La casa quedó totalmente destruida. No me quedó nada, solo algunas ollas que no alcanzaron a derretirse. Pero perdimos absolutamente todo" lamentó Paola, quien supone que las llamas se originaron por un desperfecto eléctrico ya que no tenían garráfas ni ningún artefacto explosivo.

A raíz de esta situación, Paola, su marido y sus hijos se vieron obligados a trasladar sus pocas pertenencias a una iglesia evangélica, donde se quedarán allí por tiempo indeterminado. "Improvisamos una casa en un sector de la iglesia", admitió. Mientras evalúan cómo continuar para refaccionar la casa, esperan por la colaboración de los vecinos para recuperar lo perdido. De todas formas, la voz se corrió rápido y en menos de 24 horas ya pudieron juntar algo de ropa, colchones y hasta una cocina.

Aquellos interesados en colaborar con diferentes objetos y materiales pueden acercarse a la sede de la iglesia, ubicada en la misma cuadra de la vivienda, sobre Avenida Libertad al 9600, o comunicarse con Paola al (0232) 154-476404.