Docentes recordaron una frase de Arroyo en 2014 y pidieron que el Concejo lo cite 

Los docentes municipales pidieron la Banca 25 del Concejo Deliberante para plantear la situación que atraviesan en medio de la lucha por la eliminación de la bonificación docente que dispuso el intendente Carlos Arroyo. Sin la posibilidad de escuchar al secretario de Educación, Luis Distéfano, quien se ausentó de la sesión especial, en la reunión ordinaria los maestros hicieron oír sus críticas y exigieron que sea citado para dar explicaciones.

Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el del propio intendente Carlos Arroyo. ¿Cómo? Una docente pidió autorización para leer un fragmento de una declaración pública que había realizado el intendente en septiembre de 2014 cuando se había desatado un problema similar con los docentes municipales.

"Se trata de personas que han dado lo mejor de sí, su mejor tiempo y esfuerzo. Nada menos que para educar tengan este tipo de problemas, en general por cuestiones meramente burocráticas y administrativas", dijo el actual intendente en aquel entonces.

Y a su vez recordó que junto al concejal Eduardo Abud discutieron con el contador municipal y varios funcionarios "por un bendito derecho".

"No sabemos por qué esta situación. Estamos hablando de gente que ha ganado este derecho, un derecho constitucional. No vemos ningún motivo por el cual se demore el pago, máxime en un país con un índice de inflación tan importante. Esta comunicación entonces no es una comunicación menor, es un tema de peso, importante. Y es un tema de justicia social que debe ser merituado. Nosotros acompañamos este proyecto y vamos a exigir con esta gente que se cumpla. porque si no vamos a sentir vergüenza de estar en este lugar", cerró Arroyo aquel día.

La reproducción de la docente terminó con el murmullo y la sonrisa de muchos maestros que coparon la barra del Concejo Deliberante y remarcaron el cambio de postura que tuvo el jefe comunal en estos cinco años.

"Ante las ausencias, es muy difícil convocar al intendente Arroyo para que venga a este recinto para poder escucharlo y sepamos si respalda las medidas que está tomando", pidió uno de los docentes que habló ante los concejales.