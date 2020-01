Bonificación docente: Puglisi viajará a reclamar el pago de una deuda millonaria

El secretario de Educación se reunirá la próxima semana con funcionarios del ministro de Educación para garantizar el cumplimiento del cobro retroactivo de la bonificación para los docentes.

Funcionarios de Guillermo Montenegro tendrán la próxima semana un encuentro con el Ministerio de Educación de Nicolás Trotta para tratar de negociar el pago de una millonaria deuda que arrastra el Gobierno nacional con la comuna que permitiría garantizar el cumplimiento del cobro retroactivo de la bonificación que se le había quitado a los docentes municipales desde el 2018.

La reunión fue confirmada por el propio intendente en una conferencia de prensa que tuvo lugar tras la firma de la resolución que oficializa la restitución de la Bonificación Especial Docente (código 59) a los trabajadores que se desempeñan dentro del ámbito del sistema educativo municipal, y que se traduce en una suma en los haberes de los trabajadores de aproximadamente 5 mil pesos.

En una primera instancia, Montenegro confirmó que los maestros comenzarán a percibir nuevamente el monto con los sueldos de febrero pero dijo que todavía mantiene gestiones para dar cumplimiento con la promesa del cobro retroactivo del beneficio en concepto de todos los meses durante los cuales se mantuvo vigente el decreto de Carlos Arroyo.

"Estamos viendo las mejores formas de pagarlo entre la Secretarías de Educación y de Hacienda. El Gobierno nacional tiene una deuda con el Municipio que ya lleva un tiempo y la semana que viene va Sebastián (NdeR: Puglisi, el Secretario de Educación) a Buenos Aires para poder hablar de este tema, que podría ser una de las formas de afrontarlo", reconoció el intendente.

Pese a no tener certezas sobre la forma de financiar este pago, Montenegro no puso en duda su cumplimiento en el corto plazo: "Esto no tiene que ver con el compromiso político de un intendente sino con una deuda que tiene el Gobierno con los docentes; sólo hay que ver la manera de cumplir con responsabilidad".

La deuda que reclama la administración de Montenegro está vinculada con los aportes previstos en el acuerdo tripartito que tiene firmado el Municipio con la Nación y la Provincia. Desde hace meses que los retrasos a la comuna ascienden a los 900 millones de pesos por parte de ambas administraciones. En diciembre, sin embargo, el Gobierno nacional ya había cancelado una parte con el envío de 258 millones de pesos.