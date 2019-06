El municipio se ausentó de una nueva reunión de la Mesa de Reciclado Local: "Es una vergüenza"

Como cada primer martes de mes, la Mesa de Reciclado Local debía reunirse este martes para avanzar en la planificación de distintas políticas públicas del sector. Sin embargo, ningún representante del municipio acudió al encuentro, que estaba pactado hace un mes.

"Repudiamos la ausencia de las autoridades municipales en la Mesa de Reciclado Local en el día de ayer", sostuvieron desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE-Ctep) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr).

Según explicó Cristian Blasina, titular de la Federación, en diálogo con el programa ATR que se emite por 0223 Radio, era muy importante que el titular del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Eduardo Leitao, estuviera en la reunión, para continuar con la organización de las actividades que puedan mejorar el cuidado del medioambiente y la higiene de Mar del Plata, así como también la calidad de vida de "trabajadores invisibilizados".

"No fue a las anteriores reuniones y era importante que ayer estuviera", sostuvo el referente, quién además denunció la ausencia y falta de interés de la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz. "No me atendió ni el teléfono", afirmó.

La ausencia de las autoridades municipales no habría sido justificada. "No nos dieron ningún tipo de argumento", sentenció Blasina.

"Es una vergüenza que nos dé vuelta la cara porque justamente Desarrollo Social se tiene que hacer cargo de la situación de vulnerabilidad y falta de derecho, trabajo, educación, salud y vivienda que enfrentan los trabajadores", señaló el titular de la Faccyr y finalizó: "Es una falta de respeto con los sectores populares y la ciudadanía en general".