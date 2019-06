Mariano Moreno y la Piloto: dos de los colegios más importantes de la ciudad sin calefacción

El colegio Mariano Moreno y la escuela Piloto sufren el mismo problema que varias instituciones educativas de la ciudad: no tienen calefacción. Esto preocupa a padres, docentes y alumnos, ya que las bajas temperaturas comienzan a sentirse con intensidad en esta época del año. La situación también llama a la reflexión de por qué no se resolvió el tema con anterioridad, antes de que el clima invernal se haga presente. En la Piloto se dictan clases en horario reducido por el frío.

En el caso del colegio Mariano Moreno, que cumplió 100 años hace algunos días, según información a la que accedió 0223, el problema pasa por la falta de calderas para la calefacción. Los directivos de la institución, que alberga estudiantes en turno mañana, tarde y noche, se encuentran a la espera de que el Consejo Escolar de General Pueyrredón gestione la solución a la brevedad. Los alumnos se encuentran movilizados por la situación y no descartan tomar medidas de visibilización de no haber respuestas en los próximos días.

Por el lado de la escuela Piloto, tradicional institución de Villa Primera, la situación es más compleja: al no haber gas, la falta de calefacción no sólo afecta a estudiantes secundarios, ya que el edificio también alberga una escuela primaria y un jardín de infantes. En el establecimiento se están dictando clases con horario reducido debido a las bajas temperaturas: por la mañana, los estudiantes ingresan recién a las 9 y el turno tarde se retira antes de las 17. El personal de la escuela trabaja con campera: "si no nos morimos de frío", aseguraron a este medio.