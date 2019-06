Estudiantes de Mar del Plata fabrican un nanosatélite

Alumnos de sexto y séptimo año de la Escuela Técnica 5, Amancio Williams, diseñaron un nanosatélite en el marco del proyecto pedagógico Satduino. “La idea del satélite surgió cuando nos preguntamos qué podríamos hacer de innovador con las tecnologías actuales y que esté a nuestro alcance, es decir de bajo costo”, explicó Alejandro Cordero, el profesor que está a cargo de la coordinación en Mar del Plata. “Investigamos y descubrimos que en distintas partes del mundo ya se hacían nanosatélites de este tipo y decidimos ser los primeros en realizarlo Sudamérica”.

Este trabajo colaborativo se lleva adelante en conjunto con estudiantes y profesores de la Escuela Técnica 1 de Grand Bourg. “Formamos parte 10 personas de cada institución, somos un equipo interdisciplinario: algunos se encargan de hardware, otros de software o liderazgo del proyecto.”

Esta experiencia innovadora se suma a otras propuestas interesantes que se desarrollan en distintas escuelas de la ciudad. “En las técnicas se ha modificado el paradigma –explicó Cordero-; antiguamente el técnico tenía dos opciones trabajo manual o estudiar ingeniería, algo que estaba al alcance de muy pocos”. Hoy con los cambios generados en el mundo del trabajo “la industria 4.0 exige desarrollar lo cognitivo, adquirir saberes digitales y fomentar el trabajo en equipo y remoto”. En este sentido el proyecto Satduino prepara a los estudiantes para el trabajo del futuro: “hay mucho desarrollo intelectual, trabajo en equipo e interdisciplinario, conferencias vía Skype entre ambas instituciones y con personas de otras partes del mundo”.

En los próximos meses los estudiantes realizarán un viaje al INVAP y en noviembre lanzarán el nanosatélite a la estratosfera; “es una prueba piloto en un globo meteorológico que puede subir hasta 50 kilómetro de altura y tiene una durabilidad aproximada de cuatro horas”.

Satduino tiene una continuidad pedagógica que hará que perdure a lo largo del tiempo, “los proyectos no deben ser estancos, que se terminan cuando los chicos se van y vuelven a empezar al año siguiente.” En este sentido Cordero explicó que la mitad del equipo son chicos de sexto año y la otra mitas de séptimo, así cuando los más grandes se vayan, los que ya tienen un año en el proyecto pasarán a liderarlo y se sumarán nuevos, que ahora están cursando quinto”.

En esta línea, para 2020 el objetivo es acoplar una cámara satelital y luego sumar más dispositivos. “Si se consiguiese financiamiento se podría lanzar en un cohete y quedar orbitando, pero eso cuesta 30 mil euros”.

Por esta iniciativa se han contactado con la Escuela Técnica 5 medios de distintas partes del mundo para conocer el proyecto. “Además se acercaron senadores y diputados provinciales de distintos partidos para acompañar y sumar apoyo”, explicó el docente a cargo de Satduino quien lamentó que la Municipalidad no aportara nada. “Vino todo el equipo, el secretario de Educación (Luis Distéfano), el de Desarrollo Productivo (Massimo Machiavello), el de Tecnología e Innovación (Sergio Andueza), pero lo único que dijeron es no tenían plata. A nivel internacional este proyecto despierta interés y en forma local no hemos tenido articulación con el Municipio, ahí hay una pata muy floja”, sentenció el Cordero.