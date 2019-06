Procesaron a Cristina por la supuesta cartelización de la obra pública: le embargaron más de $11 millones

El juez federal Claudio Bonadio procesó este jueves a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo la acusación de haber recibido coimas en el marco de un expediente derivado de la causa de los cuadernos, en el que se investiga la supuesta cartelización de la obra pública y el presunto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante su gestión.

El magistrado emitió dos fallos con los que procesó además a decenas de empresarios y ex funcionarios públicos, según informaron fuentes judiciales a Télam. Entre los funcionarios procesados se encuentra el detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el ex secretario de Obras Públicas José López.