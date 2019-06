Otra vez Mourelle vs el Concejo, entretelones del debate y ¿acuerdo por jueces?

Otra vez, Mourelle en la mira

Este jueves los empleados municipales cobraron sus salarios en tiempo y forma. Casi todos. Los asesores de los concejales, como ya había ocurrido en el pasado, no percibieron sus haberes por lo que el clima en el Concejo Deliberante este jueves era tenso.

“Esta gente quiere que se apruebe el presupuesto y jueguen con el sueldo de los empleados”, se quejó un edil, cuando supo que sus asesores no habían percibido sus haberes. Obviamente el apuntado por todos fue Hernán Mourelle, el secretario de Hacienda, que semanas atrás había advertido que el salario de los concejales y sus asesores corría riesgo ante la falta de aprobación del presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositiva.

En horas del mediodía los jefes de las bancadas que componen el cuerpo legislativo tuvieron una reunión en presidentes de bloque con Mourelle para hablar de este nuevo conflicto. “Aunque no lo creas, no vino con el tono altanero de siempre. Se habló de las dificultades presupuestarias que tiene el municipio y se ensayaron algunas posibles soluciones, que por ahora no parecen viables”, contó uno de los que participó en esa reunión.

El debate seguirá este viernes, cuando volverán a mantener una reunión. ¿Logrará que se acelere el debate presupuestario?

Primer debate electoral

Estudio Político realizó este miércoles el primer debate de precandidatos a intendente de cara a las elecciones de este año. Hubo un clima cordial, más allá de algunos cruces picantes, especialmente entre Guillermo Montenegro y Gustavo Pulti. “Y no fue solo lo que vieron al aire, en los cortes seguían con los cruces”, contaron algunos de los presentes.

Algunos de los precandidatos estuvieron en duda hasta último momento porque no querían dar ningún paso en falso cuando faltan pocos días para el cierre de listas. Sin embargo, a medida que iba confirmando presencia el de “enfrente” los que dudaban, aceptaban el “convite” para no quedar fuera.

“La verdad que el momento no fue el ideal. De los que estaban allí varios van a abandonar la carrera antes de que arranque. Y eso, de hecho, se notó en varios pasajes del programa”, contó un asesor.

Canal 10 organizó un encuentro en Teatriz para la realización de un evento en al que asistiera buena parte de la dirigencia marplatense y diversos actores de la sociedad civil. Tras los saludos de rigor se armaron las mesas para poder presenciar el programa. Cuentan algunos que cuando la cámara tomó a Vilma Baragiola e hizo su primera intervención algunos de los funcionarios arroyistas que acudieron a la cita transformaron su cara. “Ya arrancó a mentir”, dispararon.

Arroyo no fue: ¿jugará?

Carlos Arroyo evitó prácticamente todos los debates en la campaña que lo llevó a la Intendencia en 2015 por lo que es de esperar que en esta elección no se preste demasiado a esas situaciones. Pero tampoco termina de estar claro que hará el intendente de cara a las elecciones. Él insiste en que forma parte de Cambiemos y que será precandidato a intendente. De hecho, repite ante cada oportunidad que ganará las elecciones, pese a que todos los pronósticos y encuestas muestran que tiene pocas chances.

Sin embargo, en su entorno más cercano lo azuzan para que compita por fuera de Cambiemos porque saben que no le darán una boleta para participar de una Paso. “Con la boleta corta él tiene chances de meter dos concejales y de convertirse un actor importante”, argumentan los más cercanos. Otros, incluso, apelan a la relación de confianza que Arroyo tiene con Luis Barrionuevo para imaginarlo como candidato de Roberto Lavagna. Algunos lo descartan de plano, pero otros dicen que esa puerta está entreabierta. El 12 de junio habrá un panorama más claro: habrá que ver si Arroyo inscribe Agrupación Atlántica dentro de Cambiemos o la presenta en soledad.

¿Y los jueces de faltas?

El intendente Carlos Arroyo hizo un intento cuasi desesperado por nombrar a los jueces de Faltas que están acéfalos en Mar del Plata. Ante la falta de acuerdo en el Concejo Deliberante para definir entre las ternas que impulsó el jefe comunal, hizo una presentación en la Asesoría General de la Provincia de Buenos Aires para consultar si los podía nombrar por decreto hasta que se resuelva la situación. La respuesta fue un “no” rotundo, por lo que se volvieron a desatar las negociaciones.

Dicen que el arroyismo generó un acercamiento con un sector de la oposición para avanzar con los nombramientos Uno sería para Mauricio Loria, mientras que la oposición elegiría al otro juez. “Y así cagamos a los radicales que quieren ese cargo para ellos”, coincidieron de ambos sectores. ¿Avanzarán?