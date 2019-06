Botones antipánico: "Lencina no tiene capacidad de reflexión"

Desde el Centro de Atención a la Mujer Maltratada salieron a cuestionar las declaraciones del subsecretario de Seguirdad, Marcelo Lencina, quien aseguró que "la Municipalidad tiene 40 unidades que nadie viene a buscar". El comentario causó malestar en diferentes organismos que luchan contra la violencia de género y pusieron en discusión su capacidad de reflexión. "Es una provocación", cuestionaron.

En diálogo con 0223 Radio, Alba Salinas, representante del organismo, señaló que "es indignante y vergonzoso que un funcionario municipal que estuvo un año para comprar los botones haga este comentario". "No se entiende lo que quiere expresar, evidentemente no entiende lo que es la violencia de género, lo que es una política pública y que siempre tiene que haber botones disponibles", apuntó.

En este sentido, Salinas subrayó que es necesario que el Gobierno local "ya debería estar organizando una nueva compra para tener más dispositivos a disposición". "Si les preocupan los 40 botones que se quede tranquilo, en poco tiempo no va a haber más. Muchas mujeres necesitan del dispositivo", resaltó la integrante del Centro de Atención a la Mujer Maltratada.

"Lo que Lencina tiene que saber es que esas 65 mujeres que hace meses esperaban los botones cuando las llamaron para dárselos ya no los necesitaban. Ahí hay una gran falencia del Estado, en el momento en el que lo necesitan no las acompañan, no les dan los recursos. Cuando fueron a pedir la asistencia no la tuvieron. La ley habla de atención oportuna y efectiva, es decir, que les den el botón en el momento en el que lo requieren, no siete meses después", cuestionó.

En febrero de 2019 el intendente Carlos Arroyo había ordenado la compra de 50 botones antipánico para hacerle frente a la problemática de la violencia de género. Luego la cifra aumentó a 100, pero la demora en el arribo de las unidades comenzó a generar grandes cuestionamientos. Desde el Ejecutivo acusaron que los inconvenientes surgían por el trámite que demandaba la licitación de los mismos. Finalmente, tres meses después, la Municipalidad recibió los equipos, pero el subsecretario de Seguridad realizó un, por lo menos, desacertado comentario dos días después de la marcha "Ni Una Menos".

"Hay un montón de circunstancias que suceden en la vida de una mujer en situación de violencia que Lencina evidentemente desconoce. No tiene la menor idea de lo que es una mujer en situación de violencia. Es una vergüenza que salga a hacer manifestaciones de este tipo, como planteando que estamos pidiendo algo que no se necesita", volvió a disparar Salinas contra el subsecretario de Seguridad.

"No se puede creer semejante atrevimiento de un funcionario público. Es un atrevido. Un funcionario que estuvo en falta durante meses tiene que preguntarse qué pasó con esas mujeres que estaban en lista de espera. Tiene cero capacidad de reflexión, no puede pensar más allá de sus narices. Así nos va a las mujeres con este Municipio que hizo un desastre con la Dirección de Políticas de Género, que no tiene políticas de prevención, que no cumplió con la ordenanza de emergencia en violencia de género. Ojalá se termine rápido y que venga una gestión que al menos pueda recuperar los recursos que había antes", concluyó Salinas.