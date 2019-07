Video: Merkel volvió a temblar en público

La Canciller de Alemania, Angela Merkel, volvió a mostrar temblores en público en un acto oficial compartido con el primer ministro finlandés, Antti Rinne. Este nuevo episodio de espasmos y oscilaciones corporales es el tercero en tres semanas en actos oficiales públicos.

Cabe recordad que, a mediados de julio, Merkel tembló violentamente al recibir la visita del nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Selenskyj, y sólo nueve días después, bajo el juramento de la nueva ministra de Justicia alemana, Christine Lambrecht, sucedió lo mismo.

Inicialmente, informó Ansa, esos síntomas se atribuyeron a una deshidratación causada por las altas temperaturas registradas en Berlín en las últimas semanas. Sin embargo, hoy en la capital alemana la temperatura es decididamente otoñal. Un portavoz de la canciller aclaró, poco después del episodio, que la jefa de estado "se encuentra bien" y que las conversaciones con el primer ministro finlandés continuaron tras el temblor como estaban previstas. La propia Merkel había dicho en rueda de prensa que se encuentra bien. "La gente no tiene que preocuparse por mí", señaló, "estoy segura de que estoy en forma para el trabajo".

Tras el último episodio, el pasado 27 de abril, la canciller continuó con su agenda, incluso el viaje a Japón para asistir a la cumbre del G20. A una pregunta al respecto de un periodista, la canciller dijo en Osaka entender el interés aunque agregó que no tenía "nada particular de qué informar". "Me encuentro bien. Estoy convencida de que de la misma manera que esta reacción hizo su aparición, también volverá a desaparecer", aseveró.

Hoy volvió a aclararlo: "Estoy muy bien, no hay que preocuparse", aseguró a los periodistas Merkel, que cumplirá 65 años en una semana, no padece ninguna enfermedad grave y practica regularmente largas caminatas como actividad física.

Angela Merkel llegó al poder en 2005 y fue reelegida para un cuarto mandato tras las elecciones generales del pasado 2017, cuando anunció que este será su último mandato.