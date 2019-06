El extraño temblor de Angela Merkel

La canciller de Alemania, Angela Merkel, mostró importantes temblores corporales mientras recibía en la sede de la Cancillería alemana en Berlín al presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski.

Minutos más tarde, Merkel lo atribuyó a la falta de hidratación producto de calor y dijo ante la prensa que “estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien”.

Merkel respondió sonriendo, mientras Zelenski le echaba un cable asegurando en tono distendido que había encontrado “muy segura” a la canciller. De esta forma, la líder alemana intentó despejar las dudas sobre su salud.

Las imágenes de la canciller bajo el sol, con signos de debilidad física y sujetándose repetidamente las manos para tratar de calmar el temblor, durante aproximadamente medio minuto y mientras sonaba el himno alemán, se convirtieron rápidamente en objeto de comentarios en los medios alemanes. Con todo, aguantó firme a pleno sol pese a los citados temblores.

Merkel llegó al poder en 2005 y fue reelegida para un cuarto mandato tras las elecciones generales del pasado 2017. El pasado octubre, tras una serie de derrotas de su bloque conservador en comicios regionales, anunció que no optará a un nuevo mandato tras la presente legislatura, que previsiblemente acabará en 2021, y organizó su relevo como líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) tras 18 años al frente del partido.