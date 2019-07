Judiciales paran este jueves y evalúan no retomar la actividad después de la feria

Trabajadores judiciales realizan este jueves un paro total de actividades para reclamar al gobierno de María Eugenia Vidal que convoque al sector a discutir salarios, pero también para denunciar cómo afecta a las distintas dependencias judiciales el ajuste presupuestario que se ejecuta desde hace casi cuatro años.

Alberto Agote, secretario de la Asociación Judicial Bonaerense, dijo que el gobierno provincial suspendió “hace varios meses” la negociación salarial paritaria y, a pesar de los numerosos reclamos, aún no recibieron “ningún tipo de contacto ni llamado” para retomar la discusión. Frente a ello, el dirigente lamentó: “No nos queda otra que manifestarnos”.

La medida de fuerza de este miércoles consiste en un paro total de actividades y la realización de una actividad en el edificio central de Tribunales, en Brown y Tucumán, con la intención de denunciar las consecuencias del ajuste presupuestario en el Poder Judicial. “Esto no sólo se manifiesta en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, sino también en el deterioro cada vez más pronunciado de las condiciones edilicias y en la falta de nombramiento de personal nuevo”, remarcó Agote.

Ante este panorama, el referente de la AJB adelantó que, de no tener respuestas a los distintos pedidos que realizan desde el sector, ya evalúan la posibilidad de no retornar a sus puestos de trabajo una vez que finalice la feria judicial de invierno. “Vemos que falta la decisión política del gobierno provincial de retomar el diálogo en el marco de un ajuste presupuestario que afecta a todo el pueblo de Mar del Plata porque, en definitiva, una justicia como la que está funcionando en este momento no da respuestas a la población”, apuntó.

A la hora de evaluar la gestión de la gobernadora Vidal, Agoste dijo tener una opinión “absolutamente negativa”. “El poder adquisitivo ha descendido por lo menos un 30% en los últimos cuatro años y vemos que las obras de infraestructura que estaban proyectadas hace un par de años no se están llevando adelante, como ocurrió con la ciudad judicial, por ejemplo”, cuestionó.