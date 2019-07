Vecinos de Santa Rita denuncian usurpación de terrenos: “La policía ni la justicia hacen nada”

Hay indignación y bronca entre los vecinos del barrio Santa Rita por la usurpación de unos terrenos. Aseguran que desde hace 8 años varios grupos de desconocidos intentaron ocupar los lotes y que no han podido lograrlo “por la enérgica intervención” de los vecinos.

“En el 2011, 2014 y 2015 intentaron usurparlos pero los vecinos lograron evitarlo. Y se da la casualidad que siempre es en período previo a las elecciones. El dueño apareció e hizo las denuncias en la comisaría 16º y en la Fiscalía 12: la respuesta de la policía es que no tenían móviles mientras que la justicia nos dijo que había que esperar 10 días, tiempo en que esta gente arma una casita y no los sacas más”, contó a 0223, un vecino que prefirió no dar su nombre.

Preocupados por esta situación, un grupo de familias se reunirán este miércoles en la Sociedad de Fomento Santa Rita - Camusso al 1152- a las 19.30, para “hacer conocer el reclamo”.

“La gente del barrio está cansada de ver como ocupan terrenos delante de nosotros. Ya no sabemos a quién recurrir. Hoy veo con total dolor y pena como uno día a día se esfuerza para poder comprarse su casita y ver como personas ocupan terrenos de propiedad privada con total descaro de la sociedad”, lamentó el vecino.