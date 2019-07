El picante ida y vuelta entre Susana Giménez y el nieto de Monzón

Susana Giménez revivió su relación con Carlos Monzón al invitar al living de su segundo programa del 2019 a los protagonistas de “Monzón, la serie”, entre ellos Agustín Monzón, nieto de su ex pareja. El joven contestó las dudas de la rubia y se animó a entrevistarla con incisivas preguntas sobre el ex campeón mundial de boxeo y la intensa relación que compartieron éste y la diva luego del rodaje de La Mary.

“Monzón, la serie”, es una coproducción de Turner, Disney y Pampa Films que se emite los lunes a las 22 horas por el canal Space y se encuentra disponible en Cablevisión Flow.

“Monzón, la serie”, la ficción que relata la vida del reconocido boxeador argentino y los trágicos hechos que lo marcaron y lo ubicaron en el ojo de la opinión pública, es un éxito en nuestro país que genera más polémica con cada nuevo episodio. Entre los actores que la protagonizan se encuentran Celeste Cid, que encarna a Susana Giménez, Mauricio Paniagua y Jorge Román, que representan al púgil en diferentes etapas de su vida, y Agustín Monzón, nieto del santafesino, que interpreta a uno de sus sobrinos.

Agustín fue invitado al programa junto a otros integrantes del elenco de la serie, aunque inicialmente compartió una íntima conversación con Susana Jiménez en la que hablaron del mítico y polémico boxeador.

En medio de la amigable entrevista, el joven de 18 años confesó: “Mi mamá me contó que la única vez que Carlos se fue de casa fue para estar con vos”. La diva, mostrándose un poco incómoda, contestó que comenzó a salir con Monzón tras las grabaciones de la película. Sin embargo, el joven prosiguió: “No vine para que me cuentes, sino para sacarme todas las dudas. Así que me hice un listado por acá” y le lanzó una serie de preguntas a la conductora sobre su ex pareja.

Entre ellas, por ejemplo, le preguntó cómo fue su primer encuentro con su abuelo, si Monzón había querido estudiar y el mito acerca de que, al terminar las candentes escenas de la película que compartieron, la rubia y el ex campeón mundial no paraban ante los pedidos del director, siendo desmentido categóricamente en el programa por la conductora.

Más tarde, el joven descolocó a la conductora preguntándole si hubiera querido tener hijos con el púgil, a lo que Susana le contestó con toda franqueza: “No, mi amor, no. La verdad que no. Ya tenía muchos hijos él y yo estaba en pleno (apogeo) de mi carrera. Con fotos en bikini, en tapas de revistas. No podía”.

La serie aborda la vida de Monzón desde sus dos facetas: la del humilde boxeador originario de Santa Fe que llegó a la cima del éxito a base de esfuerzo, y la del personaje público agobiado por la fama y arrastrado al mundo de las drogas y el alcohol, que finalmente lo llevaron al terrible momento en el que asesinó a su pareja, Alicia Muñíz.

Por otra parte, Susana habló de los motivos que la llevaron a alejarse sentimentalmente de Monzón, diciendo que era un hombre mujeriego, que luego de su retiro profesional cambió rotundamente. “El único problema que tuvo Carlos fue el alcohol, eso lo llevó al desastre total. Él dejó de pelear, y no tenía nada que hacer durante el día, ese fue su problema. Iba a todos los boliches con sus amigos”, explicó.

Susana Giménez era una de las personalidades más destacadas de la farándula cuando comenzó a salir en 1974 con el boxeador. Aunque, en ese momento no sabía que él todavía estaba casado con Pelusa, a lo que hizo referencia manifestando las palabras que le decía su pareja: “Todos los hombres cuando engañan a la mujer dicen que no están casados. Dicen: “No, no, nos estamos separando”; o “Estamos separados, ¿no ves que yo vivo en Buenos Aires y ella en Santa Fe?”; te mienten”, sentenció.