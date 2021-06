Claudio Figueroa, el hombre que rescata el archivo audiovisual de Mar del Plata

El 18 de diciembre de 1960 comenzó la historia de la televisión en Mar del Plata con la primer transmisión de Canal 8 y, desde entonces, de manera ininterrumpida la pantalla chica de la ciudad contó con ciclos hechos por y para los marplatenses.

Cincuenta años mas tarde, Claudio Figueroa comenzó junto a Fernando Delía con la página “Historia de la Televisión marplatense” con el objetivo de homenajear a quienes trabajaron en los inicios del medio en la ciudad y busca recuperar y difundir material que hasta entonces solo estaba en el recuerdo de los más memoriosos.

En diálogo con 0223, Claudio que hoy trabaja como técnico editor en Canal 10 de Mar del Plata, medio que le proporciono gran parte de las filmaciones que restauró, cuenta orgulloso que desde hace 40 años es parte de los medios de la ciudad. “No me preguntes cómo, pero a los 12 años ya estaba trabajando en televisión, sin tener ningún familiar en los medios que me influenciara. Trabajé en Canal 8 y desde hace 20 años estoy en Canal 10”, comienza diciendo a este medio el hombre que hace casi una década alterna su trabajo con el acondicionamiento de material de archivo.

“Esta iniciativa surgió allá por el 2013, cuando (NdR el locutor Eduardo) Zanoli me invitó porque iba a hacer un homenaje a la televisión marplatense. Hicimos el programa y después nos quedamos hablando y me di cuenta que toda esa gente necesitaba tener un homenaje que perdure en el tiempo”, dice.

Entonces se puso en campaña para acceder a los archivos fílmicos y comenzó con un blog, un canal de Youtube y una FanPage en la que publicaba las restauraciones que realizaba junto a su ex compañero de trabajo y encargado de la edición del material rescatado Fernando Delía. “Eran las plataformas que teníamos disponibles en ese entonces. Después nos dimos cuenta que todo el material que teníamos se nos iba de las manos”, dice entre risas.

“Nosotros trabajamos con material de 1960 en adelante. Yo particularmente tengo grabaciones de 1912 y 1913 de la vieja rambla, pero no es material exclusivo digamos. Es algo que esta disponible en varios sitios”, explica Figueroa.

Consultado sobre cómo obtuvo la cantidad de grabaciones, Figueroa explica que las fuentes son varias. Además del canal televisivo en el que trabaja que le permitió acceder a su archivo, cuenta con material propio y donaciones que hizo la familia de Abraham Pivot, un destacado periodista deportivo de la ciudad, Vicente Luis "Cholo" Ciano y Jorge Zanier, entre otros.



“Tenemos muchísimo material que no terminamos de procesar desde 1960 hasta 1977. Después el caudal baja por lo que todos sabemos y hay épocas de las que directamente no hay registro hasta 1982”, lamenta mientras reconoce que otra gran “laguna fílmica” se dio con la llegada del VHS. “Ahí, directamente se empezó a grabar una cosa arriba de la otra y lamentablemente se perdieron muchísimas horas de trabajo que no hay forma de recuperar”, cuenta.

Entre las joyas que rescató hay episodios de “Un pivot en el deporte”, programa que estuvo al aire desde 1970 a 1972; “Tiempo libre de verano”; la primer entrevista que dio Guillermo Vilas a los 17 años que años mas tarde fue incluida en el documental “Guillermo Vilas: Serás lo que debas ser”; una concentración de la selección argentina con Maradona en Villa Marista y entrevistas a Nora Vega, "por decirte algunas", dice.

Hace menos de una semana, el Concejo Deliberante declaró “De interés” a “Historia de la TV Marplatense”. “Fue un mimo. Obviamente es lindo este reconocimiento y ayudó mucho a visibilizar el trabajo que hacemos. Después de la difusión que se dio al reconocimiento hubo mucha gente que tomó conocimiento de la página” dice el hombre que tiene como objetivo crear el archivo televisivo de la ciudad “vamos a seguir recuperando material”, concluye entusiasmado