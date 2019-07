Estrenos del día en Netflix y Amazon: “Orange is the New Black 7” y “The Boys”

Llegó el fin de semana y con él la oportunidad de ponerse al día con las series o empezar nuevas. Netflix nos trae el regreso de las presidiarias más famosas, mientras que Amazon plantea la corrupción y el poder desmedido en el mundo de los superhéroes. Es un viernes de estrenos, y genera el ambiente perfecto para un maratón de fin de semana. Ya sea para despedirse de las reclusas más conocidas o para ver a los superhéroes en su versión corrupta, Netflix y Amazon pueden ser la respuesta al interrogante más repetido: ¿Qué puedo ver hoy? Por un lado llegó a Netflix la esperada temporada final de "Orange is the New Black", una serie que recolectó fanáticos alrededor del mundo desde su estreno en 2013. El fenómeno comenzó con la llegada de Piper Chapman a una cárcel de mujeres en Estados Unidos, y las relaciones que creó con sus compañeras. La serie se caracterizó por reflejar una realidad e incluir una fuerte representación del colectivo LGTB. En su séptima temporada se conocerá el destino de las reclusas de Litchfield a partir de su separación. El reparto, con una fuerte presencia femenina, está encabezado por Taylor Schilling, en compañía de Uzo Aduba, Kate Mulgrew, Danielle Brooks, Natasha Lyonne, Taryn Manning, Laverne Cox, Yael Stone, Jackie Cruz, Adrienne C. Moore, Dascha Polanco, Lea DeLaria, Constance Shulman, Kimiko Glenn, y Nick Sandow. Si seguís la serie probablemente ya estés viendo los nuevos capítulos con este elenco de lujo. Si no la viste y te interesa la trama, siempre estás a tiempo de darle una oportunidad. Por otro lado Amazon Prime también trae un estreno para finalizar la semana, pero se trata de una propuesta nueva que ya tiene un contrato para su segunda temporada. "The Boys" está basada en un cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, y nos presenta una perspectiva diferente de los alabados superhéroes. ¿Qué pasaría si se dejaran llevar por la ambición y el poder? Un grupo de ciudadanos comunes podrían vigilarlos para evitar el desastre. A partir de esta premisa, el reparto de "The Boys" incluye a Karl Urban, Elisabeth Shue, Jack Quaid, Erin Moriarty, Chace Crawford, Dominique McElligott, Simon Pegg, Antony Starr, entre otros. La primera temporada cuenta con 8 episodios, donde una combinación de drama, violencia y humor derivará en una fuerte crítica social a la corrupción del poder.