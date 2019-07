El atleta marplatense Mariano Mastromarino finalizó 11° en el Maratón de los Juegos Panamericanos de Lima al cruzar la meta en 2 horas, 20 minutos y 15 segundos. Así, el Colo quedó a un poco más de nueve minutos de distancia del peruano Christhian Pacheco, el ganador de la competencia. Por su parte, el bonaerense Miguel Barzola terminó 8°, mientras que María Lujan Urrutia, entre las mujeres, se subió al 12° escalafón.

El Parque Kennedy de Miraflores fue el escenario para los 42 kilómetros del Maratón de los Juegos Panamericanos. El marplatense Mariano Mastromarino, medallista de bronce en Toronto 2015, no pudo repetir la proeza y concluyó 11° con un registro de 2 horas, minutos y 15 segundos. Los peruanos conocían el recorrido y sacaron provecho: Gladys Tejeda, en 2hs,30m, 55s se consagró entre las mujeres. Pacheco hizo lo propio en 2hs, 10m, 41s para el delirio del público local.

En diálogo con 0223, entre lágrimas, Mastromarino se mostró conforme con el resultado, después de tantas trabas con las que se topó en un largo recorrido. "Estoy contento, vine a disfrutarlo. La última parte de la carrera fue muy dura, hice bien las primeras, pero después la humedad, el cansancio y la falta de piernas me hizo bajar el ritmo. Me puse en la cabeza que la última vuelta la tenía que hacer fuerte y lo hice lo más fuerte que podía. Me voy con la sensación que dejé todo, no fue fácil llegar hasta acá", expresó el Colo, quien en los kilómetros finales se mantuvo en uno de los últimos pelotones.

El camino a Lima no fue sencillo. Sin el apoyo del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, Mastromarino vendió rifas para poder juntar los fondos necesarios para viajar al Maratón de Sevilla, donde finalmente consiguió la marca mínima para arribar a la capital peruana. "Hicimos un gran esfuerzo. Tengo 37 años y sé que seguramente estos fueron mis últimos Panamericanos. Le agradezco a toda la gente que nos apoyó, me dieron una mano muy grande. Gracias a ellos hoy estoy acá", admitió.

"Corrí toda la carrera con mi hija Morena en la cabeza. Cuesta hablar, creo estoy más emocionado ahora que en Toronto. El público fue increíble. Me quedo con la sensación de que lo disfruté y dí todo", agregó emocionado, a la vez que puso en cuestión el respaldo económico del Estado para con los deportistas: "Uno intenta mantener el nivel y seguir ahí, pasan los años y todo cuesta un poquito más. Me hubiese gustado tener un poquito más de apoyo para estos Panamericanos, hubiese sido bueno darnos la posibilidad a todos de preparar la competencia como merecemos", apuntó.

Para finalizar, el deportista marplatense le agradeció a sus entrenadores por el apoyo constante durante tanto tiempo. "Daniel Díaz me formó desde los 12 años, es como un segundo padre para mí. Leonardo Malgor sacó lo mejor de mí desde 2010. Estoy contento de estar con ellos acá. Esta carrera se la dedico a ellos, a mi mujer Mariana, a mi hija Morena y a mis viejos", cerró Mastromarino frente a los micrófonos, en una de sus últimas presentaciones con la camiseta argentina.