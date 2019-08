Casetta, tras el bronce: "No le puedo pedir más al cuerpo"

En la que fue su quinta competencia del año, la marplatense Belén Casetta celebró la medalla de bronce obtenida en los 3.000 metros con obstáculos femeninos de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En diálogo con 0223, con su habitual sonrisa, manifestó: "me voy contentísima, muy conforme".

La atleta de 24 años hizo un tiempo de 9m44s46 y finalizó detrás de la canadiense Geneviève Lalonde (oro y récord panamericano), con 9m41s45 y la estadounidense Marisa Howard (plata), con 9m43s78. No pudo llegar a los 9m40 para clasificar al Mundial de Atletismo de Doha, pero cuenta todavía con chances de acceder vía ranking.

"Fue una carrera estratégicamente muy dura, se salió a correr despacio en las primeras cinco vueltas y faltando tres hicieron un cambio de ritmo la estadounidense y la canadiense. Traté de prenderme, se me fueron un poco, y a medida que iba terminando al prueba iban incrementando un poco más", analizó sobre la competencia. "Al final traté de rematar, pero la de Estados Unidos me venía tanteando en la última vuelta, sabía que venía atrás", graficó.

Belén Casetta, en el podio. Foto: Lucas Currá - 0223.

Casetta se mostró feliz por todo lo vivido en el estadio atlético: "Me voy muy conforme, este tercer puesto es muy satisfactorio para mí. Ha sido muy bueno todo. El público, el sintético, el clima, fue un día ideal", manifestó.

Estados Unidos, España, Perú, España, Bélgica. La atleta marplatense, finalista en el Mundial de Londres 2017, tuvo un 2019 intenso luego de una lesión que la hizo comenzar desde cero en lo físico. "Fue muy difícil la preparación. Recuerdo patente, el 7 de abril viajé para Estados Unidos y me puse a entrenar. Había tenido una lesión en el nervio ciático que me dejó parada, y obviamente una pierde forma al estar en cero", recordó Belén.

"Me fui a prepara el sudamericano que se venía encima, entrené 27 días, salí segunda sin estar físicamente en forma, no podía hacer magia en esos pocos días. Salí segunda, perdí mi plaza para Doha porque el que ganaba clasificaba. Pero estaba conforme con esa marca de 10m04, fue una base para saber a dónde apuntar", expresó. "Del Sudamericano de Lima a España, Entrené dos meses donde competí, fui mejorando, llegué al 9m40 en Bélgica que me dejó cerca de Doha y vinimos para acá. Más que conforme

con esos entrenamientos. No le puedo pedir más al cuerpo".

Tras la medalla de bronce, Belén Casetta se fundió en un abrazo con sus entrenadores Daniel Díaz y Leonardo Malgor. Pero quiso recordar también, especialmente, a Antonio Serrano, entrenador español que la recuperó tras la lesión: "Me estuvieron apoyando tanto ellos, pero también quiero agradecer a Serrano, entrenador de España que me permitió entrenar con su grupo, con atletas españolas que tienen muy buenas marcas, y sin ellas esos dos meses y sin él, tampoco podría haber mejorado y alcanzado mi estado de forma. Simplemente gracias a los tres entrenadores y su grupo que me ayudaron", sostuvo.

Casetta cerró sobre sus sensaciones de representar a la ciudad y el país: "Lo que se siente es llevar esa medalla es representar a todo el pueblo y también al país. Uno está corriendo por sí mismo pero también esa carga de correr por Argentina", finalizó con entusiasmo quien ahora irá por llegar al Mundial de Doha.