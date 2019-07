Un caño de Osse pasa frente a sus barrios pero ellos tienen agua contaminada

La situación en la periferia de Mar del Plata, tal cual ha sido descripta por largo tiempo, dista mucho de la imagen divulgada de su micro y macrocentro, espacios que muchas veces son utilizados para dar referencia de una ciudad que no termina de ser tal.

Más allá de que esa problemática no escapa a ningún otro gran centro urbano del mundo, en los últimos días se conocieron nuevos casos que muestran claramente las incongruencias de la actualidad en el partido de General Pueyrredon.

Luis Salomón, uno de los Defensores del Pueblo del distrito, dialogó con el móvil de 0223 radio y en declaraciones al programa Mar del Plata PM contó lo que viven los vecinos de los barrios Parque Valle Hermoso y Santa Paula por estos días.

“Hemos recibido la denuncia y el reclamo del presidente de la sociedad de fomento de Parque Hermoso y de algunos vecinos más por la situación que tienen con el agua, que sale con una tonalidad marrón clara y también del problema de que se han rebalsado los pozos de los baños a consecuencia de la inundación, lo que genera un gran peligro en la contaminación del agua que están tomando”, describió Salomón en primera instancia.

En esa línea, el funcionario ahondó: “Son barrios que están muy postergados en Mar del Plata, el único servicio que tienen es el de luz, porque no hay agua, no hay cloacas ni tampoco hay gas. Al prender el bombeador, llenan el tanque y al sacar el agua, si no se estaciona, sale tipo té con leche, parece un café con leche. A partir de eso tuvimos el reclamo de que alguna criatura ha tenido diarrea y otras personas mayores también”, detalló.

Otra de las jurisdicciones complicadas por el mismo tema es Santa Paula, urbanización lindante a la ruta 226. “Es a consecuencia de lo mismo: pasa un arroyo cerca, con las inundaciones suben las napas, se mezclan las aguas y a partir de ahí surgen las dificultades”, describió el Defensor del Pueblo.

Lo particular de la situación, según contó Salomón, es que “por el frente de esos barrios pasan las cañerías de Osse que llevan el agua al centro de Mar del Plata”.

“Por ejemplo, en Parque Hermoso, hay un pozo de agua en la vereda de enfrente del barrio que abastece a Mar del Plata, pero no cruza la calle para abastecer al barrio. Creemos que en estas cuestiones se tiene que trabajar en serio, porque estamos hablando de agua, algo vital y esencial. En estas cuestiones no se puede ahorrar ni escatimar gastos, ni recursos humanos para poder empezar a mejorar la calidad de vida de muchos vecinos de los barrios de las afueras, que son los que más necesitan que el Estado esté presente”, sumó Salomón.

“Podríamos discutir si esto le corresponde a la Autoridad del Agua o a Obras Sanitarias, pero lo que no podemos discutir es que los vecinos estén tomando agua contaminada. Hagamos la obra que hay que hacer y luego se le cobrará a quien corresponda”, concluyó el Defensor.