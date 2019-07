El perdón de Agustina al asesino de su madre: “Tantos años ahí adentro es suficiente”

La voz de Juan Torancio, condenado a prisión perpetua por el femicido de Cristina Fuentes, era desconocida por los familiares de la mujer hasta que este miércoles en el cierre del juicio en su contra se lo escuchó pedir perdón y decir que estaba arrepentido. Una de las hijas de la víctima aceptó el pedido de disculpas y se mostró conforme con el dictado de prisión perpetua que hizo el Tribunal Oral en lo Criminal 3.

Agustina le dijo a 0223 que perdonaba al hombre que mató a su madre porque es suficiente castigo los años que deberá pasar en prisión. “Sé dónde va a estar y sé que no va estar bien”, comentó en el pasillo del sexto piso de Tribunales minutos después de escuchar la sentencia unánime de los jueces.

“Perdón es solo una palabra, yo no sé cómo serán mis sentimientos hacia él, pero odiarlo solo me generaría más amargura porque yo no tengo a mi mamá” dijo la joven. “Cuando menos lo vea es mejor, con eso me conformo”, agregó.

La hija mayor de Fuentes se mostró conforme con la sentencia y con la celeridad que tuvieron los jueces para dar a conocerla. “Esperaba que fuera lo más rápido posible porque no aguantábamos más la tensión de esperar, de tener que volver, estar atrás de esto”, finalizó.

“No lo perdono, mi hermana está dos metros bajo tierra”

A diferencia de su sobrina dos de las hermanas de Fuentes que presenciaron ambas jornadas de debate sostuvieron que Torancio no merece su perdón y se mostraron satisfechas tras conocer la imposición de la pena de prisión perpetua.

“No estamos contentas, es un alivio saber que este tipo va a estar preso y no va a lastimar a nadie más. Espero que pase mucho tiempo así, no me importa si como decía la defensa puede salir recién cuando cumpla 60 años porque mi hermana era joven y ahora está dos metros bajo tierra”, le dijo Gabriela Fuentes a este medio.

La mujer dijo que el pedido de disculpas no le generó nada porque ni siquiera fue sincero lo que dijo. “No lo voy a perdonar por más que me pida perdón, creo en Dios, así que se lo pida a Dios”, agregó.

Por su parte Fabiana Fuentes –que declaró en la primera jornada de debate- sostuvo que Torancio no tiene perdón y pidió que “se pudra adentro de la cárcel”. “Él no tiene perdón, ella no está más y nadie me la devolver”, finalizó.