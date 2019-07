Para combatir la ola polar, el restaurante "El decano" ofrece guiso a personas en situación de calle

El frío intenso y polar no sólo entrega las postales de una ciudad helada sino que también permite descubrir el costado solidario de distintos marplatenses que buscan sumar su granito de arena para colaborar con los sectores más vulnerables que padecen en carne propia las bajas temperaturas.

Johana y Juan Cruz están a cargo del restaurante "El Decano" que se encuentra en el Club Atlético Mar del Plata pero este jueves, que ya se anticipa como una de las jornadas más frías del año, tuvieron una idea: además de preparar un menú del día, cocinaron un guiso para darles de comer a personas en situación de calle.

"El tiempo estaba terrible y vimos mucha gente en la calle con chicos, entonces hoy a la mañana llegamos y pensamos en hacer algo calentito para toda la gente que está en la calle", explicó a 0223 la joven responsable del local ubicado en Rivadavia al 3300.

Johana se mostró satisfecha con la iniciativa al asegurar que se acercó "bastante gente" a obtener su plato de comida. "Hicimos un guiso en una olla bastante grnade, con fideos, cebollita, morrón, zanahoria y rosbif", detalló.

La mujer remarcó que el gesto no tiene otra intención más que "ayudar" al as personas más necesitadas y, si bien aclaró que no pertenece a ningún partido político, consideró que debería haber una mayor presencia estatal en términos de asistencia.

"Yo salgo de acá a las 16 y veo gente que está sentada afuera con frío y sin nada. Y la verdad que algo necesitan tener en la panza, aunque sea un café. Yo creo que el frío y el hambre es lo que peor que puede haber en la vida", concluyó.