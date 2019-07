A 7 años de la desaparición de Fernando Lario: “Alguien tiene qué saber que pasó con él"

Este domingo 7 de julio se cumplen 7 años de la desaparición de Fernando Lario, el arquitecto y profesor de la Unmdp, que desde el 2012 nada se sabe de él. Su familia sigue luchando por su visibilización y desea que el caso “no quede encajonado”.

Cuestionando a la justicia por la investigación y pidiendo la solidaridad de los marplatenses para que puedan aportar algún dato que dé una pista para encontrar a su hermano, Laura Lario habló con 0223 y sostuvo que “alguien tiene que saber qué pasó con Fernando”.

“Si alguna vez no pudiste decirlo porque te arrepentiste por miedo a la Fiscalía, a la policía, miedo a lo que sea, por favor, necesitamos que hables. Ya hace 7 años que llevamos una tortura que se hace imposible. Seguimos con el mismo dolor, no queremos que pase un año más. Mi vieja necesita enterrarlo y si está enterrado, desenterrarlo y que ella lo entierre”, reclamó la hermana del arquitecto desaparecido.

En ese marco, responsabilizó a la justicia: “Los fiscales hicieron cualquier cosa desde el día uno porque se investigan cosas que no tienen que investigar, tiran a la prensa pescado podrido, que repercute en la familia y nos hace muy mal. Nos estuvieron dando el pésame durante un año prácticamente”.

“Mi hermano sigue en la memoria de todos los marplatenses y de la gente que nos quiere escuchar. Seguimos con esto. Lamentablemente no tenemos una pista para decir algo de lo que paso con mi hermano. Es difícil que nadie haya visto algo. Con las redes sociales y todo lo que uno ve que comparten si alguien está en la calle, si lo asaltaron, ¿cómo puede ser que nadie lo haya visto o cruzado?. Apelo a eso”, aseguró Laura.

Consultada por 0223 acerca si la familia maneja alguna hipótesis, la hermana del arquitecto admitió: “Para nosotros Fernando no está con vida”y en tal sentido descartó que Fernando Lario “se haya tirado de un acantilado o se haya ido de la ciudad”.

“Sospechamos de todo, hasta de la policía, porque si pasa algo, se tapa todo, sino recordar a los chicos de Lomas de Mirador. No digo que todos, porque hay policías buenos, pero acá vemos que el sistema no funciona de ninguna manera. Si ingresas al Registro de Personas Desaparecidas, te largas a llorar, porque hay muchos hombres, mujeres y niños. Hay un montón de casos encajonados y eso es lo que no queremos con mi hermano”, reclamó.

En ese punto recordó que la justicia “perdió un CD, una prueba muy importante, que se lo veía a mi hermano conversando con dos hombres que nadie conocía. La gente de alrededores nos decía que estas dos personas no eran de ahí. Era una prueba importantísima y se perdió. ¿Quién se hace cargo de esto?”, se preguntó.

“Si no querés contactarte con la Fiscalía o Policía, hacelo conmigo. Nosotros necesitamos cerrar una historia, que es muy importante para nosotros”, cerró Laura Lario.