Desgarrador testimonio de la mamá de Fernando Lario: "Vivo o muerto, yo sigo esperando a mi hijo"

"Vivo o muerto, yo todavía sigo esperando a mi hijo todos los días". Así lo aseguró Sara Escobar, la mamá de Fernando Lario, el arquitecto y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) del que no se supo más nada desde el sábado 7 de julio del 2012, después de concurrir a un acto eleccionario en la facultad de Arquitectura.

Junto a Laura, una de sus hijas, la madre de Lario se movilizó este jueves al mediodía hasta el complejo universitario de Funes y Peña, el lugar donde quedaron los últimos rastros del hombre de 45 años, para volver a pedir avances en la causa que aspira a esclarecer la desaparición.

"Yo lo que siento es angustia y tristeza. Alguien tiene que hablar, decir algo. Yo espero a mi hijo todos los días, no sé si vivo o muerto, pero lo espero", expresó la mujer, en declaraciones a 0223.

La mamá del profesional insistió en que quiere "saber la verdad de lo que pasó". "Quiero que alguien diga algo. Yo no puedo creer que mi hijo haya planificado irse y no se lo haya comentado a nadie", dijo, respecto de una de las líneas investigativas que no se determina descartar en el marco de la causa.

Desde el momento de la desaparición, hay tres hipótesis que sobrevuelan en la instrucción: la desaparición voluntaria, el suicido y el asesinato. La primera es la más débil y las especulaciones que siguen más firmes son las últimas dos para el expediente que hoy está en manos de la fiscal Andrea Gómez.

"Si lo mataron, ¿por qué lo mataron? Escúchame, estuvo acá en la facultad hasta las 2 de la tarde y a las 4 encontraron algunas cosas en los acantilados. ¿Quién llevo las cosas ahí? ¿Si Fernando no tenia movilidad?", reiteró la mamá, sobre los interrogantes que siguen sin respuestas desde hace una década.

A pesar de las frustraciones en estos años, Escobar ratificó que sigue con la esperanza de reencontrarse con Fernando. "Yo nunca más lo vi a mi hijo. Yo sé que en algún momento alguien va a hablar. Tengo que seguir esperando. No me queda otra", concluyó.

La recompensa que mantiene vigente el Ministerio de Seguridad sobre el caso Lario.

Así como la familia mantiene activa la memoria por Lario, el Ministerio de Seguridad mantiene una recompensa de medio millón de pesos para quien aporte datos, bajo estricta reserva de confidencialidad, que permitan esclarecer la desaparición.

Las personas que deseen aportar la información requerida sobre el enigmático caso deberán presentarse ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4, ubicada en el palacio tribunalicio de Brown y Tucumán. El monto de la recompensa, según aclaran en el Gobierno, solo se distribuye entre quienes se presenten a suministrar los datos ante las autoridades señaladas.