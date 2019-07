Vive y trabaja en el partido de Mar Chiquita y reparte mate cocido en Mar del Plata a gente en situación de calle

Su solidaridad no pasó desapercibida para sus amigos y llamó la atención también de 0223. Él suma su ayuda a la de muchas otras personas que, organizadas en alguna entidad, dan su tiempo y energía para asistir a los más necesitados. Se trata de Mauro Iglesias, un joven que reside en el partido de Mar Chiquita y que suele andar solo, o con algún acompañante ocasional, por las calles del macrocentro de Mar del Plata, termo en mano y con alguna bebida caliente.

En época de frío polar, se suscitan los movimientos de ayuda de la sociedad y la historia de Mauro no deja de reconfortar. “Hace un año publiqué en mi Facebook preguntas de como se podía ayudar. Me sume a algunas movidas que después se disolvieron. Mientras tanto, ayudamos a unos comedores de acá del barrio de Santa Elena” rememora Mauro en diálogo con este medio sobre los inicios de su acción solidaria.

“Luego de capacitarme el año pasado en psicología social, me decidí a estudiar la carrera en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Curso los lunes, martes, miércoles y jueves y después de eso, por las noches, antes de volver, me decidí a salir a ayudar a la gente en situación de calle. Llevo un termo con mate cocido y recorro algunos lugares”, explica.

Mauro trabajo en el mercado Uma, situado en calle Malvinas 214 del barrio Santa Elena, zona sur del distrito de Mar Chiquita. El comercio recibe donaciones para ayudar a los comedores del lugar.

“Es algo que me gratifica mucho. Y con lo sucedido la otra noche, que justamente falleció una persona por el frío, me incentivé aún más. Alguna vez que vengo desde Mar Chiquita directamente en el 221 para esto, se suman compañeros de la universidad. Y el mercado en el que trabajo en el barrio Santa Elena me cede pan y facturas para adicionar a la entrega”, comenta Mauro.

Iglesias recorrió el microcentro, según cuenta, “por la zona de Santa Fe y diagonal Alberdi o avenida Luro, donde siempre hay mucha gente”. “Incluso hasta a los cuidacoches les llevo algo siempre. Me he encontrado con muchas personas también en San Martín e Hipólito Yrigoyen. Ahí suele reunirse también un grupo numeroso para ayudar a los más necesitados”, describe.