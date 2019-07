Tiene 10 años y vendió sus juguetes para ayudar a su mamá a pagar una deuda

Benjamín tiene tan solo 10 años, sin embargo, atravesado por la angustia de su madre al no poder pagar una importante deuda que le dejó su expareja, decidió vender lo más preciado que tenía: sus juguetes.

Se trata de una colección de más 200 muñecos que juntó a lo largo de su vida. "Eran de la Cajita Feliz, los tenía en una repisa", contó Gabriela, mamá del pequeño, este domingo en diálogo con 0223.

Si bien tiene celular, Benjamín es menor de edad, por ello para publicar la venta, pidió ayuda. "Traté de convencerlo que no lo haga, que no era necesario", sostuvo la mujer y explicó que terminó cediendo ante la insistencia y desesperación del niño por ayudar. "Los limpió uno por uno y los puso dentro de un carrito", contó.

Después de recibir muchas consultas, los muñecos finalmente fueron vendidos a un marplatense que encabeza un emprendimiento solidario. "Al saber que era para ayudar a otros chicos, Benjamín decidió incluso bajarle el precio", aclaró Gabriela.

"La deuda no es mía, es de mi ex pareja que me puso como garantía en el alquiler de un contrato que no quiere rescindir", manifestó la mujer y sostuvo que a ello se suma la difícil situación económica que vive con "un sueldo que no alcanza".

Benjamín padece Sindrome de Torurette y es por ello que debe recibir asistencia frecuentemente. "Él hace cinco terapias a la semana, son todos médicos diferenciados yo trabajo en el Servicio Penitenciario y sus gastos son más de la mitad de lo que gano", reclamó.

Finalmente la madre aclaró: "Nosotros no queremos ninguna ayuda económica, sólo que la Justicia interceda y se pueda rescindir el contrato". De esa manera, la deuda se anularía.